Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

​La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego realizó una significativa visita a la Escuela de Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel, para entregar el libro que el Presidente Gabriel Boric prometió a Aline Bernales Lastra, estudiante de séptimo básico del establecimiento.

pampa guanaco (2)

​El compromiso surgió durante la última gira del Mandatario por la Región de Magallanes, cuando visitó Pampa Guanaco, futura capital comunal. En la actividad, Aline interpretó dos canciones, entre ellas una de Violeta Parra, lo que emocionó al Presidente y motivó que le ofreciera el libro Violeta Parra: Instantes Fecundos, Visiones, Retazos de Memoria, que estaba leyendo sobre la artista nacional.

“Bueno, el día 25 de noviembre del año presente teníamos un acto en la sede social y yo canté dos canciones, entre esas una de Violeta Parra, y entonces él se puso a como cantar conmigo y finalmente me prometió que me iba a regalar este libro, pero se le había quedado en Puerto Williams. Entonces me alegro mucho de que cumplió su promesa y me lo dio con un autógrafo aquí. Así que lo agradezco mucho”, relató la estudiante.

Consultada sobre qué le gustó decirle al Presidente, Aline agregó: “Que muchas gracias y fue un placer volverlo a ver y me encantó mucho conocerlo”.

Para concretar el compromiso del Mandatario, el Delegado Presidencial Provincial viajó hasta la escuela e hizo entrega del ejemplar, destacando además los avances en infraestructura educativa en la zona: “Así hemos aprovechado de ver y de poder informar dos compromisos que hemos tenido. Uno, terminar y habilitar la escuela de Pampa Guanaco y también entregar el libro que el Presidente se comprometió con las alumnas de Pampa Guanaco”, señaló.

El Delegado también se refirió al proyecto educativo del establecimiento: “La Escuela Pampa Guanaco es un proyecto de habilitación que consideraba dejar la escuela disponible con sus espacios recreativos para 40 estudiantes. Este es un compromiso que se hizo durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y que hoy día podemos ver, verificar y además alegrarnos con estos colores que tiene la escuela”.

Desde la comunidad educativa, la docente encargada de la escuela, Gida González, valoró el avance del proyecto y la visita presidencial: “Tenemos una matrícula de 3 estudiantes, aunque la escuelita tiene una capacidad de 40 alumnos. Tenemos la expectativa de que la municipalidad de Timaukel sea trasladada acá a la villa. Es un gran futuro, además de los grandes avances que ya se pueden apreciar en nuestra villa Pampa Guanaco”.

Respecto a la visita del Presidente y la entrega del libro, la docente destacó el impacto en la comunidad: “La visita de Boric y la entrega del libro significó demasiado para toda nuestra comunidad educativa. Fue algo muy significativo, muy emotivo el haber tenido la dicha, el honor de tener al Presidente de la República visitándonos en nuestra escuela”.

Con estos hitos, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación, la cultura y el fortalecimiento de los territorios rurales y australes del país.



dppelecciones

REUNIÓN DE COORDINACIÓN AFINA DETALLES PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 14 DE DICIEMBRE

muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA