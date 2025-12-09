Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

TALLER DE UPCYCLING MUNICIPAL IMPULSA MODA SOSTENIBLE CON EXITOSA MUESTRA FINAL

​La iniciativa, realizada en el Teatro "José Bohr" y liderada por la diseñadora magallánica Camila Pontikas, reunió a 20 participantes durante cuatro meses de formación en diseño consciente, reciclaje textil y creación colectiva.

TU 7
Con una muestra final que reflejó creatividad, conciencia ambiental y técnicas de alta costura, se llevó a cabo en el Teatro Municipal "José Bohr" el cierre del taller de Upcycling "Creación de una colección cápsula de alta costura", impartido por la diseñadora chilena y embajadora de los 500 años, Camila Pontikas.

El curso, desarrollado durante cuatro meses y compuesto por 16 clases, reunió a 20 alumnas de entre 21 y 40 años, quienes trabajaron en la construcción de una colección cápsula basada en la reutilización y reciclaje de prendas de mezclilla y otras telas nobles. La iniciativa buscó acercar a las participantes al diseño sostenible, fomentar el consumo responsable y explorar métodos creativos para dar nueva vida a materiales en desuso.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto del taller y su pertinencia en el contexto ambiental actual. "Siempre estamos buscando actividades que conecten con nuestros vecinos y que sigan la senda de la sostenibilidad. Fueron 20 personas que trabajaron durante cuatro meses y que hoy culminan con gran éxito. Chile es uno de los países que más consume ropa per cápita, y es fundamental que impulsemos iniciativas que transformen prendas y cuiden el medio ambiente. Esperamos ampliar los cupos en 2026 y continuar con este importante trabajo", señaló.

Por su parte, la diseñadora Camila Pontikas valoró la oportunidad de impartir sus conocimientos en la región y generar conciencia sobre el impacto del fast fashion. "Este taller buscó poner en valor la reutilización textil, especialmente en telas nobles que no deberían ser desecho. Estoy muy feliz con el compromiso de mis alumnas y con los resultados obtenidos. Para mí es un orgullo poder aportar desde mi experiencia a la región que inspira todas mis colecciones", indicó la creadora, quien volverá a participar con sus diseños en la gala del Festival de Viña del Mar.

En tanto, las participantes valoraron profundamente la experiencia. Camila Torres, una de las alumnas que culminó el proceso, expresó: "Fue hermoso aprender a reutilizar la mezclilla, que muchas veces se bota sin valorar. Esto me inspira a seguir creando. Tener a Camila como profesora fue un privilegio; es una mujer espectacular y feliz de que su trabajo sea más conocido".

La Municipalidad de Punta Arenas proyecta continuar fortaleciendo su línea de talleres, que este año beneficiaron a 3 mil vecinos a través de diversos programas culturales, sociales y de inclusión.


Latam 03-12

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PROFUNDIZAN GESTIONES CON AEROLÍNEAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORTE SUPREMA DESCARTA DISCRIMINACIÓN HACIA POSTULANTES INDÍGENAS Y VALIDA CRITERIOS APLICADOS POR SERVIU MAGALLANES EN PROCESO HABITACIONAL

Leer Más

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

serviumagallanes
nuestrospodcast
educacionlibromagallanes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TU 7

TALLER DE UPCYCLING MUNICIPAL IMPULSA MODA SOSTENIBLE CON EXITOSA MUESTRA FINAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Juan José Srdanovic_candidato 2026

ABOGADO JUAN JOSÉ SRDANOVIC CALIFICA COMO "IMPRESENTABLE" EL INCUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN PAGOS A VÍCTIMAS DE DD.HH.

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
gorenatalespescadores

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

2do lugar AMA Encuesta SISS 2025 (002)