TALLER DE UPCYCLING MUNICIPAL IMPULSA MODA SOSTENIBLE CON EXITOSA MUESTRA FINAL

Con una muestra final que reflejó creatividad, conciencia ambiental y técnicas de alta costura, se llevó a cabo en el Teatro Municipal "José Bohr" el cierre del taller de Upcycling "Creación de una colección cápsula de alta costura", impartido por la diseñadora chilena y embajadora de los 500 años, Camila Pontikas.

​



El curso, desarrollado durante cuatro meses y compuesto por 16 clases, reunió a 20 alumnas de entre 21 y 40 años, quienes trabajaron en la construcción de una colección cápsula basada en la reutilización y reciclaje de prendas de mezclilla y otras telas nobles. La iniciativa buscó acercar a las participantes al diseño sostenible, fomentar el consumo responsable y explorar métodos creativos para dar nueva vida a materiales en desuso.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto del taller y su pertinencia en el contexto ambiental actual. "Siempre estamos buscando actividades que conecten con nuestros vecinos y que sigan la senda de la sostenibilidad. Fueron 20 personas que trabajaron durante cuatro meses y que hoy culminan con gran éxito. Chile es uno de los países que más consume ropa per cápita, y es fundamental que impulsemos iniciativas que transformen prendas y cuiden el medio ambiente. Esperamos ampliar los cupos en 2026 y continuar con este importante trabajo", señaló.

​



Por su parte, la diseñadora Camila Pontikas valoró la oportunidad de impartir sus conocimientos en la región y generar conciencia sobre el impacto del fast fashion. "Este taller buscó poner en valor la reutilización textil, especialmente en telas nobles que no deberían ser desecho. Estoy muy feliz con el compromiso de mis alumnas y con los resultados obtenidos. Para mí es un orgullo poder aportar desde mi experiencia a la región que inspira todas mis colecciones", indicó la creadora, quien volverá a participar con sus diseños en la gala del Festival de Viña del Mar.

​



En tanto, las participantes valoraron profundamente la experiencia. Camila Torres, una de las alumnas que culminó el proceso, expresó: "Fue hermoso aprender a reutilizar la mezclilla, que muchas veces se bota sin valorar. Esto me inspira a seguir creando. Tener a Camila como profesora fue un privilegio; es una mujer espectacular y feliz de que su trabajo sea más conocido".

​



La Municipalidad de Punta Arenas proyecta continuar fortaleciendo su línea de talleres, que este año beneficiaron a 3 mil vecinos a través de diversos programas culturales, sociales y de inclusión.

​

