9 de diciembre de 2025

ESPECIALISTAS DEL RUBRO ELÉCTRICO PARTICIPARON EN RUEDA DE NEGOCIOS PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS Y TECNOLÓGICAS

​La instancia llamada "Conexiones para el futuro" constó de charlas técnicas especializadas y la presentación de nuevos productos. Fue organizada por la empresa magallánica Multitodo: Especialista Eléctrico.

Rueda de negocios eléctrica

Una convocatoria para especialistas del rubro eléctrico, denominada "Rueda de Negocios: Conexiones para el futuro" se desarrolló en Punta Arenas. Ésta incluía un espacio de networking, donde pudieron interactuar profesionales y técnicos eléctricos, proveedores de la industria, integrantes del área de la construcción, entre otros.

 

La iniciativa estuvo a cargo de Multitodo, que comercializa productos relacionados a la industria eléctrica, tanto para particulares como para empresas, empresa que ya suma 6 años de existencia, pero que organizó este evento en el marco del primer aniversario de su área eléctrica y contó con la presencia de tres partners estratégicos del área de materiales eléctricos de Santiago, las que tienen presencia nacional y mundial: Chint, Lexo y S'nthesi.

 

Jorge Salgado, fundador de Multitodo, comentó que  la reunión permitió, por ejemplo, "conectar a nuestros proveedores con inmobiliarias e instaladores eléctricos de la ciudad",  y se mostró satisfecho porque el objetivo se vio cumplido: "la meta era conectar soluciones técnicas que están a nivel país y nosotros posicionarnos como una aporte comercial completo a la industria, tanto productiva como de la construcción en Punta Arenas, para especialistas eléctricos como una nueva alternativa de la ciudad que puede atraer una mayor variedad con beneficios logísticos y económicos para la comunidad empresarial".

 

Jorge Ibarra, ingeniero eléctrico de la empresa 45° arquitectura, fue uno de los asistentes a la rueda de negocios: "Siempre estamos en consulta con Multitodo, que nos hicieron la invitación. Es bueno venir a conversar con colegas y compañeros de la universidad, conocer a gente nueva y empresas que uno no sabe que están en la región y así informarse de los productos que ofrecen".

 

Héctor Rosadío de Swisslog  Shipping, atiende a Multitodo en el área logística y destacó la posibilidad de conocer distritos productos y representantes de distintas industrias, como así también interiorizarse sobre iniciativas como el Hub Fpyme Magallanes: "es la oportunidad de pertenecer a la comunidad, eso va generando lazos entre personas, entre empresa, va generando negocios y va generando una cadena virtuosa".


EXPOMUNDORURAL 2025 CONTARÁ CON CENTRO DE NEGOCIOS PARA ABRIR MERCADOS A LOS EMPRENDEDORES CAMPESINOS

CORTE SUPREMA DESCARTA DISCRIMINACIÓN HACIA POSTULANTES INDÍGENAS Y VALIDA CRITERIOS APLICADOS POR SERVIU MAGALLANES EN PROCESO HABITACIONAL

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ESPECIALISTAS DEL RUBRO ELÉCTRICO PARTICIPARON EN RUEDA DE NEGOCIOS PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS Y TECNOLÓGICAS

BANNER INACAP 336x336-01
CARTELERA CULTURAL 6 DE DICIEMBRE

