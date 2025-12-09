ESPECIALISTAS DEL RUBRO ELÉCTRICO PARTICIPARON EN RUEDA DE NEGOCIOS PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS Y TECNOLÓGICAS

Una convocatoria para especialistas del rubro eléctrico, denominada "Rueda de Negocios: Conexiones para el futuro" se desarrolló en Punta Arenas. Ésta incluía un espacio de networking, donde pudieron interactuar profesionales y técnicos eléctricos, proveedores de la industria, integrantes del área de la construcción, entre otros.

La iniciativa estuvo a cargo de Multitodo, que comercializa productos relacionados a la industria eléctrica, tanto para particulares como para empresas, empresa que ya suma 6 años de existencia, pero que organizó este evento en el marco del primer aniversario de su área eléctrica y contó con la presencia de tres partners estratégicos del área de materiales eléctricos de Santiago, las que tienen presencia nacional y mundial: Chint, Lexo y S'nthesi.

Jorge Salgado, fundador de Multitodo, comentó que la reunión permitió, por ejemplo, "conectar a nuestros proveedores con inmobiliarias e instaladores eléctricos de la ciudad", y se mostró satisfecho porque el objetivo se vio cumplido: "la meta era conectar soluciones técnicas que están a nivel país y nosotros posicionarnos como una aporte comercial completo a la industria, tanto productiva como de la construcción en Punta Arenas, para especialistas eléctricos como una nueva alternativa de la ciudad que puede atraer una mayor variedad con beneficios logísticos y económicos para la comunidad empresarial".

Jorge Ibarra, ingeniero eléctrico de la empresa 45° arquitectura, fue uno de los asistentes a la rueda de negocios: "Siempre estamos en consulta con Multitodo, que nos hicieron la invitación. Es bueno venir a conversar con colegas y compañeros de la universidad, conocer a gente nueva y empresas que uno no sabe que están en la región y así informarse de los productos que ofrecen".

Héctor Rosadío de Swisslog Shipping, atiende a Multitodo en el área logística y destacó la posibilidad de conocer distritos productos y representantes de distintas industrias, como así también interiorizarse sobre iniciativas como el Hub Fpyme Magallanes: "es la oportunidad de pertenecer a la comunidad, eso va generando lazos entre personas, entre empresa, va generando negocios y va generando una cadena virtuosa".

