CRISIS EN LA UMAG: FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y TÉCNICOS SOLICITAN SALIDA DEL RECTOR JOSÉ MARIPANI

La crisis institucional que enfrenta la Universidad de Magallanes vivió un nuevo episodio luego de que tres asociaciones gremiales difundieran una contundente declaración pública solicitando al rector José Maripani poner su cargo a disposición y convocar a elecciones anticipadas. La tensión se desarrolla en paralelo a la “toma estudiantil” que mantiene paralizadas las actividades en Punta Arenas y a la controversia generada por la vandalización del mural dedicado a Francisco Bettancourt.

En conversación con Polar Comunicaciones, Juan Marcos Henríquez, presidente de la Asociación Regional de Académicos de la UMAG, abordó la preocupación existente entre los cuerpos colegiados y la ciudadanía respecto a la conducción institucional. La Asociación de Funcionarios/as (Afun), la Asociación de Académicos/as (Araumag) y la Asociación de Técnicos y Profesionales (Aprotec) señalaron en su comunicado que el rector ha perdido “totalmente la confianza de la comunidad”, atribuyéndole responsabilidad en la escalada del conflicto y en lo que califican como “meses de gestión deficiente, falta de comunicación, vulneración de protocolos y ausencia de liderazgo”.

Las organizaciones gremiales plantearon una salida política clara, afirmando: “El Rector […] debe poner su cargo a disposición y convocar a elecciones anticipadas, como gesto de responsabilidad y respeto hacia la comunidad magallánica que sostiene esta universidad pública”. A juicio de los gremios, esta decisión permitiría “recomponer confianzas”, enfrentar el “vacío de liderazgo” y avanzar en la recuperación de la gobernabilidad de la institución.

En su declaración, las asociaciones enfatizaron que cualquier solución requiere “reconocer errores, dialogar sin condiciones y priorizar la estabilidad de estudiantes y trabajadores por sobre mecanismos punitivos”. Al mismo tiempo, reafirmaron su disposición al diálogo, pero rechazaron “categóricamente cualquier intento de amedrentamiento”, destacando que la Universidad de Magallanes debe regirse por principios públicos, democráticos y transparentes.

Según Juan Marcos Henríquez, el escenario actual evidencia la urgencia de construir puentes y reencauzar la institucionalidad, en un momento en que la comunidad universitaria exige respuestas claras y un cambio de dirección para superar la crisis.



