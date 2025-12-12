Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

SAG LLAMA A REALIZAR LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA ANIMAL (DEA)

​Hasta el 31 de diciembre se extiende el plazo para realizar este trámite anual y obligatorio para todos/as los propietarios/as y/o tenedores/as de ganado ovino, bovino, equino y aves, entre otros.

DEA 2025

Con un cumplimiento regional que bordea el 55% de los predios, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes hace un llamado a propietarios/as y/o tenedores/as de animales de abasto a cumplir con la Declaración de Existencia Animal (DEA), instrumento fundamental que permite contar con información fidedigna y actualizada respecto del número de animales vivos en el país.

 

"La DEA es una herramienta indispensable para asegurar la trazabilidad y el buen funcionamiento de nuestra cadena productiva. Su cumplimiento permite participar en exportaciones pecuarias y es clave para implementar medidas de control frente a enfermedades como la anemia infecciosa equina y la influenza aviar, entre otras", explica la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida.

 

Juan Francisco Álvarez Cárcamo, director regional (s) de SAG Magallanes, agrega "la información que recibimos mediante la DEA nos permite planificar, focalizar y reforzar los programas de sanidad animal que ejecutamos durante todo el año. Igualmente, es importante recordar que sólo con una DEA vigente se puede gestionar el movimiento de animales, ya que este trámite, es requisito para obtener el Formulario de Movimiento Animal (FMA), documento obligatorio para trasladar ganado dentro del país. Del mismo modo, contar con la declaración al día es indispensable para adquirir Dispositivos de Identificación Individual Oficial (DIIO)".

 

"La Declaración de Existencia Animal es una herramienta clave para mantener la trazabilidad y conocer el estatus real de la población pecuaria regional. Se puede realizar en cualquier momento del año y cuantas veces sea necesario, con un mínimo de una declaración anual. La fecha de registro de la declaración no debe tener más de 365 días (1 año) de antigüedad desde su última declaración registrada en el Sistema de Información Pecuaria Oficial. Se trata un trámite gratuito que forma parte del Programa Oficial de Trazabilidad Animal y los datos contenidos en ella deben corresponder a la dotación de los animales presentes en el establecimiento al momento de realizar la declaración, detallados por especie y categoría", puntualizó Javier González Martínez, encargado regional de Protección Pecuaria de SAG Magallanes.

 

Para cumplir con este trámite obligatorio se debe completar el formulario en papel disponible en cualquier oficina SAG del país o ingresar directamente los datos a través del sistema SIPECweb, en https://sipecweb.sag.gob.cl/, para lo cual el propietario/a debe contar con con Rol Único Pecuario o RUP, y una cuenta y clave que debe ser solicitada, previamente, en las oficinas del Servicio.

 

Ante dudas o consultas para cumplir con este trámite, contáctese con la oficina SAG más cercana a su predio, escríbanos al correo [email protected]


AFIRMAN QUE LA SALMONICULTURA DEBE CRECER HASTA EL 70% DE LA ECONOMÍA EN MAGALLANES

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

pampa guanaco (2)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA