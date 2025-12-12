SAG LLAMA A REALIZAR LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA ANIMAL (DEA)

Con un cumplimiento regional que bordea el 55% de los predios, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes hace un llamado a propietarios/as y/o tenedores/as de animales de abasto a cumplir con la Declaración de Existencia Animal (DEA), instrumento fundamental que permite contar con información fidedigna y actualizada respecto del número de animales vivos en el país.

"La DEA es una herramienta indispensable para asegurar la trazabilidad y el buen funcionamiento de nuestra cadena productiva. Su cumplimiento permite participar en exportaciones pecuarias y es clave para implementar medidas de control frente a enfermedades como la anemia infecciosa equina y la influenza aviar, entre otras", explica la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida.

Juan Francisco Álvarez Cárcamo, director regional (s) de SAG Magallanes, agrega "la información que recibimos mediante la DEA nos permite planificar, focalizar y reforzar los programas de sanidad animal que ejecutamos durante todo el año. Igualmente, es importante recordar que sólo con una DEA vigente se puede gestionar el movimiento de animales, ya que este trámite, es requisito para obtener el Formulario de Movimiento Animal (FMA), documento obligatorio para trasladar ganado dentro del país. Del mismo modo, contar con la declaración al día es indispensable para adquirir Dispositivos de Identificación Individual Oficial (DIIO)".

"La Declaración de Existencia Animal es una herramienta clave para mantener la trazabilidad y conocer el estatus real de la población pecuaria regional. Se puede realizar en cualquier momento del año y cuantas veces sea necesario, con un mínimo de una declaración anual. La fecha de registro de la declaración no debe tener más de 365 días (1 año) de antigüedad desde su última declaración registrada en el Sistema de Información Pecuaria Oficial. Se trata un trámite gratuito que forma parte del Programa Oficial de Trazabilidad Animal y los datos contenidos en ella deben corresponder a la dotación de los animales presentes en el establecimiento al momento de realizar la declaración, detallados por especie y categoría", puntualizó Javier González Martínez, encargado regional de Protección Pecuaria de SAG Magallanes.

Para cumplir con este trámite obligatorio se debe completar el formulario en papel disponible en cualquier oficina SAG del país o ingresar directamente los datos a través del sistema SIPECweb, en https://sipecweb.sag.gob.cl/, para lo cual el propietario/a debe contar con con Rol Único Pecuario o RUP, y una cuenta y clave que debe ser solicitada, previamente, en las oficinas del Servicio.

Ante dudas o consultas para cumplir con este trámite, contáctese con la oficina SAG más cercana a su predio, escríbanos al correo [email protected]

