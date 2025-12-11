PROCHILE RECONOCIÓ A VERÓNICA PERAGALLO POR SU LIDERAZGO EL TURISMO ANTÁRTICO

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, anunció que Verónica Peragallo Quijada, ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica, recibió la distinción Mujer Exporta 2025 otorgada por la institución, "en reconocimiento al liderazgo que ha desarrollado como gerenta de Antarctica21 en el turismo del continente blanco, posicionando a Chile en el mercado de cruceros de lujo a nivel mundial".

"Se trata de una profesional que ha cumplido un papel destacado en una empresa que ha logrado liderar un mercado extremadamente exigente, que ofrece grandes oportunidades de desarrollo para Chile y en especial para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena", expresó Covacevich.

Verónica Peragallo, gerenta general de Antarctica 21, explicó que la compañía fundada en 2003 como un emprendimiento integrado por socios magallánicos, operó durante más de 15 años sólo con capital regional. La empresa ha mantenido una expansión sostenida y en 2019 junto con la entrada en operación de su primer barco, el Magellan Explorer, se incorporó a la sociedad Fray León, el family office ligado a la familia Von Appen.

"La compañía, con más de dos décadas de trayectoria, es reconocida por haber creado el concepto de aerocruceros, un modelo que permite a los turistas volar desde Punta Arenas hacia la Antártica, evitando la larga travesía por el Mar de Drake", explica Peragallo. Esta innovación, inicialmente recibida con escepticismo, se consolidó con el tiempo y hoy es replicada por siete operadores internacionales, aunque Antártica21 sigue siendo la única compañía chilena que ofrece este servicio.

Verónica Peragallo detalló que la decisión de construir embarcaciones propias respondió a la necesidad de cumplir con estándares regulatorios y de seguridad cada vez más exigentes. El éxito del Magellan Explorer llevó a la empresa a lanzar un segundo buque, el Magellan Discoverer, el primer crucero de expedición híbrido-eléctrico de América, construido en Chile por el Astillero ASENAV en Valdivia, que se integrará plenamente en la próxima temporada.

Con ello, Antarctica21 proyecta aumentar su capacidad de 3.500 a más de 4.000 pasajeros por año, manteniendo una oferta centrada en la experiencia de expedición, la eficiencia del viaje y un servicio de alto estándar.

Respecto de la competencia internacional, la ejecutiva señaló que, aunque el turismo antártico también se desarrolla desde Sudáfrica y Nueva Zelanda, la mayor parte de las operaciones se concentran en Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas. Mientras Ushuaia mantiene ventajas logísticas para el turismo marítimo, Chile posee el único aeródromo operativo en la zona, lo que posiciona a Punta Arenas como un punto clave para la aviación antártica y abre nuevas oportunidades para la región.

En cuanto a la sostenibilidad, Verónica Peragallo destacó que Antarctica21 ha asumido un compromiso, utilizando rigurosos protocolos para minimizar el impacto ambiental de sus operaciones, es carbono neutral desde 2020 e impulsa diversas iniciativas a través de su fundación "entre ellas proyectos educativos y de generación eléctrica con hidrógeno para bases chilenas, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética". Además, subrayó que el turismo responsable es un instrumento fundamental para educar sobre la importancia de proteger el ecosistema antártico, convirtiendo a cada visitante en un embajador de su conservación.

La gerente general valoró también la articulación territorial que se ha logrado en Magallanes, especialmente a través de la Asociación Gremial de Operadores Logísticos y Turísticos Antárticos (APAL), que agrupa a actores privados y promueve un mayor reconocimiento al aporte económico y logístico que la región realiza a las actividades científicas y turísticas en la Antártica.

Respecto al reconocimiento entregado por ProChile, Verónica Peragallo destacó que "fue un honor y una tremenda experiencia compartir con otras 15 mujeres emprendedoras de todas las regiones del país, instancia en la que compartimos experiencias, desafíos y éxitos. Este reconocimiento de ProChile me motiva e impulsa a seguir trabajando por el desarrollo de Magallanes y espero que motive a más mujeres a tomar puestos de liderazgo".

Alejandra Covacevich destacó que el desempeño de esta profesional "constituye un motivo de orgullo para todas las mujeres empresarias de la región, porque refleja el talento, la perseverancia y el compromiso que cada una aporta al desarrollo local. Confiamos en que su trayectoria y los logros alcanzados servirán como una fuente de inspiración para muchas otras mujeres que hoy se desempeñan en las diversas áreas de la actividad productiva de Magallanes", concluyó.

