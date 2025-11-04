4 de noviembre de 2025
TORNEO DE ILAN REGRESA A PUNTA ARENAS CON PREMIOS INÉDITOS Y VIAJE A LA ANTÁRTICA PARA EL GANADOR
Buenos días región.
En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones participaron Edgardo Vega, de Fundación Antárctica21, quien adelantó detalles del evento “Rumbo al sur del sur: ¡ILAN vuelve a Punta Arenas!”, instancia donde este 8 de noviembre regresa el Torneo Nacional de ILAN a la capital regional.
La actividad se desarrollará en Zona Austral, y nuevamente se espera alta convocatoria, considerando el formato mixto, abierto a participantes desde los 10 años, y que competirá paralelamente a la edición escolar, pero con un sello distinto, pensado para jugadores de todas las edades y niveles. Se recordó además que quienes nunca han jugado pueden practicar antes en La Fortaleza, la tienda oficial en Punta Arenas, donde se disponen copias del juego y guía para aprender sus dinámicas.
La jornada contempla tres partidas clasificatorias, puntuaciones acumuladas, una mesa final con los cinco mejores y un cupo directo para disputar la gran final nacional en Santiago con pasajes y alojamiento incluidos. El ganador absoluto obtendrá un viaje a la Antártica para dos personas, un premio valorizado en casi 40 mil dólares.
El valor de inscripción es de $3.500 y se puede realizar a través de la página oficial. La organización advirtió que los cupos son limitados y que este año el nivel competitivo será alto. Según expresaron, todo apunta a un evento masivo, entretenido y estratégico, donde el océano Austral —el ecosistema que inspira el juego— vuelve a ser protagonista en Punta Arenas este 8 de noviembre.
La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.
La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.