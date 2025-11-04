TORNEO DE ILAN REGRESA A PUNTA ARENAS CON PREMIOS INÉDITOS Y VIAJE A LA ANTÁRTICA PARA EL GANADOR

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones participaron Edgardo Vega, de Fundación Antárctica21, quien adelantó detalles del evento “Rumbo al sur del sur: ¡ILAN vuelve a Punta Arenas!”, instancia donde este 8 de noviembre regresa el Torneo Nacional de ILAN a la capital regional.

La actividad se desarrollará en Zona Austral, y nuevamente se espera alta convocatoria, considerando el formato mixto, abierto a participantes desde los 10 años, y que competirá paralelamente a la edición escolar, pero con un sello distinto, pensado para jugadores de todas las edades y niveles. Se recordó además que quienes nunca han jugado pueden practicar antes en La Fortaleza, la tienda oficial en Punta Arenas, donde se disponen copias del juego y guía para aprender sus dinámicas.

La jornada contempla tres partidas clasificatorias, puntuaciones acumuladas, una mesa final con los cinco mejores y un cupo directo para disputar la gran final nacional en Santiago con pasajes y alojamiento incluidos. El ganador absoluto obtendrá un viaje a la Antártica para dos personas, un premio valorizado en casi 40 mil dólares.

El valor de inscripción es de $3.500 y se puede realizar a través de la página oficial. La organización advirtió que los cupos son limitados y que este año el nivel competitivo será alto. Según expresaron, todo apunta a un evento masivo, entretenido y estratégico, donde el océano Austral —el ecosistema que inspira el juego— vuelve a ser protagonista en Punta Arenas este 8 de noviembre.





