FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES INVITA A SER PARTE DE LA ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL: SE ABREN CUPOS PARA INSCRIPCIONES DE NIÑOS Y ADULTOS INICIANTES

​La Fundación Municipal de Deportes anunció la apertura oficial de inscripciones para la Escuela de Tenis Municipal, invitando a niños, niñas de 6 a 14 años y adultos Iniciantes, tanto damas como varones, a sumarse a esta iniciativa deportiva gratuita que busca continuar fortaleciendo el tenis en la comuna y promover la actividad física como parte del bienestar y desarrollo integral de la comunidad.



La reapertura de inscripciones para nuevos alumnos busca continuar desarrollando la labor de consolidar el trabajo formativo que la Escuela ha venido desarrollando desde sus inicios, y que actualmente cuenta con más de 100 participantes activos, de todas las edades. Bajo la guía de Miguel Simi, profesor de tenis de vasta experiencia contratado por la Fundación para hacerse cargo de las clases, la Escuela de Tenis Municipal se ha posicionado como un espacio deportivo accesible para los habitantes de la comuna, donde personas de distintas edades pueden iniciarse en este deporte, avanzar en sus habilidades y disfrutar de un entorno seguro y motivador, participando, además, de actividades adicionales a las clases.



Sobre los nuevos cupos, Jonathan Mansilla, director ejecutivo de la Fundación de Deportes, indicó que “estamos abriendo nuevos cupos para niños y adultos principiantes, específicamente en las categorías de 6 a 8 años, de 8 a 10 años y de 11 a 14 años. También para adultos que no sepan jugar y quieran aprender este gran deporte tradicional y olímpico. La invitación es a inscribirse directamente en la cancha ubicada en José de Moraleda, esquina Julián Real”, agregando que “el único requisito es llevar el calzado adecuado y una raqueta. La actividad es gratuita”, sostuvo.



Asimismo, Mansilla recordó las actividades realizadas en la nueva cancha municipal de tenis: “Abrimos la temporada primavera-verano, durante la cual hemos desarrollado diferentes actividades para nuestros usuarios, como la Copa de Fiestas Patrias, dirigida a todos nuestros beneficiarios. También realizamos un torneo exclusivo para mujeres y, este domingo, llevamos a cabo una muestra para los más pequeños, que fue una instancia de encuentro entre las familias y los jóvenes deportistas para disfrutar en torno al tenis”.



Cupos disponibles para niños y adultos: Grupos, días y horarios de clases:



Las inscripciones a la Escuela de Tenis Municipal se encuentran abiertas panto para niños como para adultos, damas y varones. Los horarios de las clases para niños son los siguientes:



- Niños de 6 a 8 años, Viernes de 15:00 a 16:00 hrs.

- Niños de 8 a 10 años, Lunes de 19:00 a 20:00 hrs.

- Niños de11 a 14 años, Miércoles de 19:00 a 20:00 hrs. y Viernes de 16:00 a 17:00 hrs.



Por su parte, cabe destacar que también se encuentran abiertas las inscripciones para Adultos Iniciantes, damas y varones. Estas clases son para personas a partir de los 15 años en adelante, que quieran comenzar a practicar tenis. Para este rango etario, los días y horarios son los siguientes:



- Iniciantes damas, Lunes de 20:00 a 21:00 hrs. y sábado de 11:00 a 12:00 hrs.

- Iniciantes varones, Miércoles de 20:00 a 21:00 hrs. y sábado de 12:00 a 13:00 hrs.



Las inscripciones se realizan de manera presencial. Los interesados deben asistir directamente a la cancha de tenis municipal, ubicada en calle Julián Real con José de Moraleda, en el horario de clases correspondiente a su categoría. Los adultos que deseen incorporarse a clases, deben asistir con su cédula de identidad. De igual forma, los alumnos menores de edad deben asistir a realizar el proceso de inscripción acompañados de un adulto responsable, y presentar las cédulas de identidad del alumno y del apoderado.



Los cupos de la escuela son limitados y se asignan por orden de inscripción, hasta completar cada grupo, por lo que el llamado a los interesados es a realizar la inscripción a la brevedad posible.



Las consultas pueden canalizarse mediante el correo electrónico [email protected], o a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Municipal de Deportes, @Fundepuq.



Actividades adicionales a las clases: una instancia permanente de promoción del tenis a nivel comunal.

La cancha de arcilla municipal es un espacio construido y financiado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, administrado por ésta a través de su Fundación Municipal de Deportes, que, desde su inauguración en diciembre del año 2024, ha sido un importante foco de desarrollo para el deporte del tenis en nuestra comuna, acercando y democratizando la práctica de esta disciplina por medio de diversas actividades impulsadas y financiadas por la Fundación de manera permanente.



Así, sobresalen entre sus iniciativas, distintas clínicas y actividades realizadas por destacados tenistas nacionales, la Escuela de Tenis Municipal, como instancia que ha permitido formar a un centenar de tenistas desde los 6 años en delante de manera gratuita, y la constante organización de actividades y torneos, que se celebra todos los meses durante la temporada.



Entre las actividades más recientes, destacan el Torneo de Tenis Femenino, celebrado en el mes de octubre, y la recientemente realizada Presentación de la Escuela de Tenis Municipal – categoría niños, actividad reunió a niños y niñas entre 8 y 14 años que forman parte de la Escuela de Tenis Municipal, y tuvo como objetivo principal visibilizar los avances y aprendizajes adquiridos por los pequeños deportistas a lo largo de los meses de entrenamiento.



En dicha actividad los participantes mostraron a sus familias y al público presente los avances logrados a lo largo de los meses de entrenamiento, mediante muestras de destrezas, juegos guiados y breves competencias diseñadas para sus niveles de formación. La jornada fue ampliamente valorada por el público, quienes destacaron el entusiasmo de los participantes y el creciente interés por el tenis en la comuna.



Con el sostenido desarrollo de actividades, la Escuela de Tenis Municipal reafirma su misión: ofrecer un espacio formativo, gratuito y de calidad para todas las personas que deseen sumarse al deporte, fortaleciendo así el crecimiento del tenis en la comuna y proyectando nuevas oportunidades de desarrollo para deportistas de todas las edades.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.



