PUNTA ARENAS: NIÑO DE KÍNDER VIAJARÁ AL CENTRO ESPACIAL DE INGLATERRA GRACIAS A CONCURSO “HAZ QUE DESPEGUEN”

Esta mañana, en Polar Comunicaciones y en conversación en el programa “Buenos Días Región” la coordinadora del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Natalia Cabezas, informó que este viernes 7 de noviembre, a las 11:30 horas, se realizó en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de Luz” de Punta Arenas una ceremonia de reconocimiento al estudiante Felipe Lastra, ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Magallanes, quien viajará a Inglaterra en enero de 2026.

Felipe Lastra tiene 6 años, está en kínder en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de luz” y obtuvo un 98% de asistencia a clases durante el primer semestre, posicionándose como el ganador regional del concurso impulsado por Fundación Educacional Oportunidad, cuyo objetivo es fomentar la asistencia a la educación parvularia. Gracias a este logro, realizará el próximo año —junto a su madre, Maricela Ojeda, y con todos los gastos pagados— un viaje al National Space Centre, en Leicester, Inglaterra, uno de los centros de divulgación científica más prestigiosos de Europa.

Cabezas destacó que la historia de Felipe tiene una protagonista clave: su madre, Maricela Ojeda, quien lo ha postulado desde 2023, año en que se realizó la primera versión del concurso, convirtiéndose en la responsable y principal factor en la continuidad y compromiso de su hijo en la sala de clases, lo que permitió alcanzar este reconocimiento que hoy se traduce en un premio internacional.

