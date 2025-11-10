Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de noviembre de 2025

PUNTA ARENAS: NIÑO DE KÍNDER VIAJARÁ AL CENTRO ESPACIAL DE INGLATERRA GRACIAS A CONCURSO “HAZ QUE DESPEGUEN”

Buenos días región.

fundacioneducacional

Esta mañana, en Polar Comunicaciones y en conversación en el programa “Buenos Días Región” la coordinadora del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Natalia Cabezas, informó que este viernes 7 de noviembre, a las 11:30 horas, se realizó en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de Luz” de Punta Arenas una ceremonia de reconocimiento al estudiante Felipe Lastra, ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Magallanes, quien viajará a Inglaterra en enero de 2026.

Felipe Lastra tiene 6 años, está en kínder en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de luz” y obtuvo un 98% de asistencia a clases durante el primer semestre, posicionándose como el ganador regional del concurso impulsado por Fundación Educacional Oportunidad, cuyo objetivo es fomentar la asistencia a la educación parvularia. Gracias a este logro, realizará el próximo año —junto a su madre, Maricela Ojeda, y con todos los gastos pagados— un viaje al National Space Centre, en Leicester, Inglaterra, uno de los centros de divulgación científica más prestigiosos de Europa.

Cabezas destacó que la historia de Felipe tiene una protagonista clave: su madre, Maricela Ojeda, quien lo ha postulado desde 2023, año en que se realizó la primera versión del concurso, convirtiéndose en la responsable y principal factor en la continuidad y compromiso de su hijo en la sala de clases, lo que permitió alcanzar este reconocimiento que hoy se traduce en un premio internacional.


Todos los ganadores

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS ANDES, TALCA Y CONCEPCIÓN CUMPLIRÁN SU SUEÑO DE VIAJAR A LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO REGISTRA SU MAYOR INCREMENTO EN ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

Leer Más

El recinto hospitalario ha realizado más de 6 mil cirugías, incrementando alrededor de un 17% respecto de lo ejecutado a igual periodo del año 2024.

El recinto hospitalario ha realizado más de 6 mil cirugías, incrementando alrededor de un 17% respecto de lo ejecutado a igual periodo del año 2024.

hcmprocedimientos
nuestrospodcast
lam30casma

LA LAM-30 CASMA DE LA ARMADA DE CHILE CUMPLE 46 AÑOS EN LA RECTA FINAL DE SU MODERNIZACIÓN EN ASMAR MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
CP 4

PIANISTA LETÓN ARMANDS ĀBOLS DESLUMBRÓ AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
73255-large-standard-q100

PREOCUPACIÓN POR EL PROCESO SELECCIÓN DE DIRECTORES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
certificación fondo senama (1)

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR Y PRIMAVERA RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR “HERNÁN ZAPATA FARÍAS”

havstractomusica