23 de diciembre de 2025

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

​5 jóvenes en Internación Provisoria (IP) e Internación en Régimen Cerrado (IRC), disfrutaron de una cena de navidad en la cual compartieron con sus familias, viviendo un hermoso momento de alegría y esperanza.

Una de las fechas más importantes para quienes se encuentran cumpliendo medidas o sanciones es la navidad, debido a la imposibilidad de estar cerca de sus seres queridos. Por ello, y para acercar la navidad a los 5 jóvenes que cumplen medidas y sanciones en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas, se realizó una cena junto a familias y personas significativas, creando un espacio en el cual todos y todas pudieron celebrar la Navidad.

Los 5 jóvenes que se encuentran bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el Centro IP IRC, dependiente del Servicio de Reinserción Social juvenil de Magallanes, disfrutaron de esta tradicional actividad, en un espacio de recogimiento y alegría que, en fechas como estas, influyen de manera positiva en los procesos de reinserción.

A la cita, acudió la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat junto al Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel. Acompañaron la actividad funcionarios y funcionarias y el director del Centro IP IRC LAE IP, Daniel Cerna, quienes se preocuparon de la organización y de cada detalle que hizo de la velada, un espacio real de encuentro familiar.

Esta actividad forma parte de las actividades anuales que funcionarios del Centro IP IRC realizan para reflexionar en fechas significativas y mantener el vínculo familiar con los jóvenes en reinserción, de manera que tanto funcionarios como equipos directivos influyan positivamente en los procesos de intervención y la reinserción social, demostrando que el cambio es posible.

El objetivo es ofrecer a cada uno de estos jóvenes, pese a los desafíos que enfrentan, espacios de convivencia positiva para cultivar la empatía, la solidaridad y la esperanza, contribuyendo a su desarrollo integral, bienestar emocional y valoración personal.

"Este tipo de actividades tienen un sentido profundo para cada uno de los jóvenes que se encuentran en el centro, al sentir que ellos cuentan con su familia, amigos o figuras significativas, y que están presentes de manera real y comprometida. Además, el espacio de reflexión junto a una cena de navidad es un momento para estar juntos, fortalecer vínculos y recordar que el bienestar también se construye en los gestos simples, como es un abrazo bajo un árbol de navidad", señaló César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

En la misma línea, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, relevó la organización de esta iniciativa. "Esta actividad se enmarca en el enfoque del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que concibe la reinserción como un proceso integral. Instancias como esta permiten fortalecer el vínculo familiar, un factor relevante para reducir la reincidencia y apoyar los procesos de los jóvenes que han infringido la ley. Asimismo, agradezco el compromiso de las funcionarias y los funcionarios del nuevo Servicio, quienes desarrollan estas actividades con dedicación, generando espacios de encuentro que son valorados y bien recibidos por los jóvenes y sus familias".

 
Reconocimientos

En la ocasión, tutores y monitores de los diferentes talleres que se imparten como parte de la oferta programática de reinserción, aprovecharon la oportunidad para distinguir y reconocer a cada uno de los jóvenes por su solidaridad, compromiso, responsabilidad y dedicación en cada tarea encomendada.

Con un diploma, cada uno de los jóvenes fueron aplaudidos y felicitados por quienes compartieron esta actividad, celebrada en el gimnasio del Centro IP IRC. Parte de los trabajos que realizaron en cada taller durante el año, fueron exhibidos a autoridades y familias como un lindo testigo del esfuerzo realizado.

"Estos logros reflejan que la reinserción social es posible, cuando no sólo preparamos a los jóvenes para reinsertarse en la comunidad sino también cuando garantizamos sus derechos y generamos oportunidades reales para que cada joven pueda expresarse. La capacitación de oficios no solo entrega conocimientos, sino que también permite a un joven recuperar su confianza y ver un futuro con más esperanza. Como Servicio, seguiremos reforzando nuestra oferta programática de tal manera que cada uno de estos jóvenes pueda fortalecerse, porque cada paso es un avance hacia una reinserción efectiva", puntualizó César Montiel, al cerrar la actividad.


MÁS DE 5.000 INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y 825 VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN EN PUNTA ARENAS DURANTE 2025

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"

