TRES RECONOCIDAS EN LA QUINTA VERSIÓN DEL PREMIO MUJER EMPRENDEDORA MAGALLÁNICA 2025 DEL SERNAMEG

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes realizó este viernes la ceremonia de entrega del reconocimiento Mujer Emprendedora Magallánica 2025, instancia en la que fueron distinguidas Katherine Cárdenas Valenzuela (Yo Reciclo Magallanes), Molly Sánchez Sánchez (El Arte de Molly) y Sally Inzunza Reyes (Partes Digitales), en las categorías Mujer y Trayectoria Emprendedora, Mujer Emprendimiento Joven y Mujer Innovación y Tecnología, respectivamente. La actividad se desarrolló en dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACh), en Punta Arenas, y contó con la participación del Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, y el subgerente regional de BancoEstado Microempresas, Moisés Medel Flores.



El reconocimiento, que cumple su quinta versión, se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre) y busca visibilizar el aporte de las mujeres que lideran negocios en la región, promoviendo su autonomía económica y su participación activa en el desarrollo local. La iniciativa se lleva a cabo en alianza con BancoEstado Microempresas, en un contexto donde persisten brechas de género en ingresos, acceso a financiamiento y reconocimiento del trabajo emprendedor de las mujeres.



“Lo que estamos reconociendo hoy no es solo el esfuerzo individual de tres emprendedoras, sino la capacidad de sostener negocios en un contexto donde las mujeres siguen enfrentando más dificultades para acceder a ingresos, financiamiento y tiempo propio. Desde SernamEG nos interesa que estas experiencias se conozcan, porque muestran que la autonomía económica es posible cuando hay políticas públicas, redes y alianzas que acompañan los proyectos liderados por mujeres”, destacó la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos.



Perfiles mujeres reconocidas



Mujer y Trayectoria Emprendedora:

Katherine Cárdenas Valenzuela “Yo Reciclo Magallanes”

​https://www.instagram.com/yoreciclomagallanes​



Katherine Cárdenas transformó una convicción profunda por el cuidado del planeta en un proyecto pionero en el extremo austral de Chile. En 2018 creó Yo Reciclo Magallanes, identificando que muchas personas querían reciclar pero no contaban con tiempo, información ni herramientas para hacerlo, en una región con escasa infraestructura para la gestión de residuos. Hoy, su emprendimiento se ha consolidado como una empresa de gestión ambiental integral, que realiza retiros de residuos desde hogares y empresas en Magallanes hasta bases científicas en la Antártica, combinando educación ambiental, economía circular y servicios de valorización de residuos adaptados al territorio.



Como mujer en un rubro históricamente masculinizado, Katherine ha debido enfrentar desconfianza y la necesidad permanente de demostrar capacidades técnicas y de gestión. Su trayectoria muestra que es posible impulsar economía circular, empleo local y justicia ambiental desde Magallanes, abriendo camino para que más mujeres lideren proyectos de alto impacto socio-ambiental.



“Quería hacer algo que trascendiera un poco más en nuestra comunidad. Somos la primera empresa y en este momento la única que saca residuos desde la Antártica. Hemos instalado 96 puntos verdes en la región, estamos hasta en Isla Dawson, para poder acercar el reciclaje a las personas y no que las personas tengan que ver cómo solucionar esta problemática. Para que la economía circular sea real y la huella de carbono pueda disminuir realmente, tiene que ser local. Entonces este es un reconocimiento también para todas las personas que están detrás de Yo Reciclo, que día a día también buscan dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos”, señaló Katherine Cárdenas.



Mujer Emprendimiento Joven 2025:

Molly Soledad Sánchez Sánchez “El Arte de Molly”

​https://www.instagram.com/elartedemolly/​



Molly Sánchez comenzó a emprender en la adolescencia, tras una historia de vida marcada por la pérdida temprana de su madre y la necesidad de independizarse sin redes de apoyo. A partir de su formación técnica en Administración de Empresas, identificó una alta demanda por servicios de manicura profesional, personalizada y accesible. Lo que partió atendiendo a compañeras de estudio se transformó, con esfuerzo constante, en un emprendimiento sostenible que supo reinventarse incluso durante la pandemia, incorporando sistemas innovadores de atención y servicios a domicilio.



Hoy, “El Arte de Molly” ofrece servicios de manicura y pedicura de alto estándar, especializados en manicura rusa y técnicas avanzadas, y se ha consolidado como un espacio de formación técnica para nuevas manicuristas. Como Master Instructor certificada, Molly imparte cursos y programas de acompañamiento para mujeres que buscan una fuente de ingresos real y digna, integrando además tratamientos para mujeres con onicofagia y un enfoque en bienestar emocional.

“Cuando partí en esto nunca imaginé que algún día me iban a reconocer de esta forma. En el rubro de la belleza muchas veces nuestro trabajo no se valora en toda su dimensión, porque no siempre viene acompañado de un título universitario y, en mi caso, además nació de una necesidad desde muy joven. Hoy estoy muy feliz y agradecida por este premio, y también muy comprometida con seguir formando a más mujeres, para que puedan vivir de este oficio, abrirse camino fuera de los caminos tradicionales y descubrir que en la belleza también hay una oportunidad real de autonomía económica”, declaró Molly Sánchez en la premiación.



Mujer Innovación y Tecnología 2025:

Sally Inzunza Reyes “Partes Digitales”

​https://www.instagram.com/partes.digitales

​

Sally Inzunza decidió emprender cuando, al organizar su matrimonio, se enfrentó a un sistema de partes tradicionales en papel, lento y poco accesible para quien vive en una región extrema. Desde esa experiencia identificó una oportunidad: ofrecer partes de matrimonio digitales personalizados, con diseño profesional y funcionalidades interactivas. Así nació Partes Digitales, dedicada a crear invitaciones digitales y páginas web para matrimonios, que permiten enviar invitaciones de forma inmediata, incluir georreferenciación, confirmaciones en línea, galerías de fotos y videos, listas de regalos y códigos QR, reduciendo además el uso de papel.



Desde Punta Arenas, Partes Digitales ha alcanzado clientes en Chile y Latinoamérica, y ha sido reconocida por tercer año consecutivo como la mejor empresa nacional en su rubro por Matrimonio.cl. Sally ha enfrentado prejuicios asociados al trabajo digital desde el hogar y a la compatibilización entre maternidad y emprendimiento, apostando por la formación constante en diseño, tecnología y marketing digital. Hoy lidera un proyecto innovador, sostenible y escalable, que abre camino para que más mujeres se incorporen a la economía digital.



“Nunca pensé que iba a ser tan escalable, partí con muy pocos seguidores, alrededor de 12, 20, y terminé con 24 mil 500 seguidores aproximadamente en las plataformas digitales. He participado en expos de matrimonio, en ventas especiales de boda, y ha sido muy bueno el recibimiento, he trabajado con personas ya conocidas en el público, y lo más importante, yo creo que me abrió el camino para seguir emprendiendo y poder seguir desarrollándolo. La verdad es que me siento tremendamente orgullosa de mí, pero sin el apoyo de mi familia, de mi marido, y de mi trabajo no hubiera podido seguir creciendo. Me siento muy agradecida y muy feliz de poder recibir este premio, porque siento que los cuatro años que llevo realizando mi emprendimiento ha dado frutos”, detalló Sally Insunza.



Alianza Público- Privada



El reconocimiento forma parte de las acciones que impulsa SernamEG en Magallanes para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, articulando esfuerzos con instituciones públicas y privadas a nivel regional. La alianza con BancoEstado Microempresas permite relevar experiencias de mujeres que han logrado consolidar sus negocios y acceder a herramientas de financiamiento, capacitación y acompañamiento para la gestión de sus emprendimientos.



Así lo destacó el subgerente regional, Moisés Medel Flores: “para BancoEstado Microempresas esta alianza con SernamEG y este reconocimiento es coherente con el trabajo que realizamos a diario con las pymes de la región. Sabemos que muchas mujeres emprenden con menos redes, menos garantías y más riesgo, por eso nuestro compromiso es entregarles acceso a servicios, asesoría y acompañamiento para que puedan invertir y crecer. Las tres emprendedoras reconocidas este año demuestran que, cuando se abren oportunidades y se confía en el talento de las mujeres, el impacto se traduce en más empleo, innovación y actividad económica para Magallanes”.



