A LA REGIÓN DE LOS LAGOS Y LOS RÍOS LLEGA PRODUCCIÓN NATALINA “MUJERES DE CARBÓN”

​Puerto Montt, Castro y Ancud, en la región de Los Lagos, junto a Lanco, San José de la Mariquina y Valdivia, en la región de Los Ríos, serán las localidades donde se presentará de forma gratuita la obra “Mujeres de Carbón” de la Compañía Teatro Quimera. La pieza, creada y producida en Puerto Natales, región de Magallanes, llevará a cabo su gira por el sur de Chile desde el 13 y hasta el 22 de enero de 2026, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Nacional de Artes Escénicas.



“Mujeres de carbón" es una obra escrita por Paula Torres e inspirada en las mujeres madres del Puerto Natales de los años 90. A través de Blanca y Luisa, dos vecinas y amigas, la obra retrata el fin de una forma de vida marcada por el trabajo minero en Río Turbio, Argentina, y la ausencia de los hombres. “Con humor, realismo y recursos audiovisuales, la historia invita a reflexionar sobre la maternidad, los roles de género, la sororidad y la resistencia de las mujeres en los territorios australes", señalan desde la Compañía Teatro Quimera.



"Valoramos profundamente que una obra nacida y producida en Puerto Natales logre romper las barreras geográficas para encontrarse con los públicos de Los Lagos y Los Ríos. El financiamiento del Fondo de Artes Escénicas 2025 permite, precisamente, que la plataforma sur se consolide como un corredor cultural dinámico. Propiciar la circulación nacional de relatos tan identitarios como 'Mujeres de Carbón' no sólo fortalece la escena regional, sino que permite que nuestras historias de resistencia y sororidad resuenen con fuerza en otros territorios australes, enriqueciendo nuestra identidad común a través del arte", comentó el Seremi de las Culturas de la región de Magallanes, Luis Navarro.



Con entrada liberada, la itinerancia comenzará el 13 de enero en la región de Los Lagos, con una función a las 19:30 horas en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt. Luego, el 15 de enero, “Mujeres de Carbón” cruzará el canal de Chacao para llegar a la isla Grande de Chiloé, donde se presentará en el Centro Comunitario Caicumeo de Ancud a las 19:00 horas. La gira continuará el 17 de enero en el Centro Cultural de Castro, con una función programada para las 19:30 horas.



"Para la Corporación Cultural de Puerto Montt y el Teatro Diego Rivera, recibir una obra desde Puerto Natales es un hito de hermandad austral. Creemos que la cultura no debe solo mirar hacia la capital, sino conectarnos entre regiones ya que de esta manera dinamizamos la escena nacional y enriquecemos la oferta cultural para nuestra comunidad local. Por otro lado, creemos que este intercambio fortalece nuestra identidad común y permite que el público de Puerto Montt acceda a relatos potentes que nacen en el corazón de la Patagonia, acortando distancias geográficas a través del arte, permitiendo que el público local conecte con historias que, de otro modo, estarían confinadas por la geografía", señala el director interino de la Corporación Cultural de Puerto Montt, Mario Barrientos.



El 19 de enero, el espectáculo se trasladará a la región de Los Ríos. En la localidad de Lanco, la Compañía se presentará en el Teatro Galia a las 19:00 horas. Posteriormente, el 21 de enero, la obra llegará a San José de la Mariquina, donde se exhibirá a las 19:00 horas en el Salón Auditorio. Finalmente, la itinerancia concluirá el 22 de enero a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes de Valdivia.



“Desde una perspectiva institucional, estas presentaciones permiten ampliar la oferta artística para la comunidad, enriquecer la experiencia del público con diversas miradas y lenguajes escénicos, y fomentar el intercambio entre creadoras y creadores de distintos contextos. Asimismo, contribuyen a generar redes de colaboración, a fortalecer el ecosistema cultural regional y a garantizar el acceso equitativo a bienes culturales de calidad”, indica el director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos, Juan Vásquez.





RESUMEN FECHAS GIRA:



13 enero- Puerto Montt- Teatro Diego Rivera- 19:30 horas

15 enero- Ancud- Centro Comunitario Caicumeo- 19:00 horas

17 enero- Castro- Centro Cultural de Castro- 19:30 horas

19 enero- Lanco- Teatro Galia- 19:00 horas

21 enero- San José de la Mariquina- Salón Auditorio- 19:00 horas

22 enero- Valdivia- Teatro Cervantes- 20:00 horas

