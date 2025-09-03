TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

Este miércoles 3 de septiembre partió desde Punta Arenas una caravana de transportistas que recorrerá más de 3.200 kilómetros rumbo a Santiago, en la travesía denominada "Uniendo Chile por Chile". El objetivo es entregar al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio de Obras Públicas una carta firmada por alcaldes y gobernadores de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, en la que solicitan convertir la Carretera Austral en un corredor permanente para el abastecimiento de las zonas más australes del país.

El documento, respaldado por cerca de una veintena de autoridades locales, plantea la necesidad de contar con infraestructura vial adecuada para el tránsito de carga pesada y evitar la dependencia de rutas argentinas. "Nuestro país debe estar unido desde Arica a Puerto Williams, tanto por temas estratégicos, de seguridad, económicos y sociales. La carretera austral no puede seguir siendo un proyecto inconcluso. Se requiere pavimentación, puentes, estacionamientos seguros y mayor frecuencia de transbordadores", señala la misiva.

La caravana recorrerá comunas del sur del país hasta llegar a La Moneda el viernes 12 de septiembre. En cada localidad, los transportistas sumarán firmas de autoridades y ciudadanos en apoyo a la causa.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó la jornada como "un día histórico para Magallanes y la Antártica Chilena". Según señaló el jefe comunal, la demanda no es solo regional, sino nacional. "Aquí estamos sacando la voz por el 38,6% del territorio continental chileno. No se ha pavimentado un kilómetro de Coyhaique al sur. Lo que pedimos es que el Estado invierta con la misma fuerza con que lo hace en Santiago. No es un capricho de camioneros ni de una ciudad, es una necesidad de soberanía y conectividad para todo Chile".

Jaime Cárdenas, presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG), subrayó que el viaje busca dejar un precedente. "Estamos cargados de esperanza y fe. Este viaje lo dedicamos a los conductores que hicieron esta ruta por primera vez en los años 70 y a quienes ya no están. Queremos llegar a Santiago con una avalancha de ideas y proyectos, pero la meta principal es unir a Chile por Chile".

Por su parte, Marcelo Núñez, tesorero de la agrupación, recalcó las dificultades actuales. "Dependemos de Argentina y siempre tenemos complicaciones. A veces un simple papel te impide cruzar, y la alternativa marítima es cara y lenta. La Carretera Austral debe ser una opción real, con condiciones básicas para el transporte de carga".

La travesía se extenderá por diez días, pasando por Puerto Natales, Tortel, Cochrane, Coyhaique, Chaitén, Puerto Montt y Los Ángeles, antes de culminar frente al Palacio de La Moneda, donde los dirigentes esperan ser recibidos por el Presidente y la ministra de Obras Públicas.

Con esta caravana, los transportistas y autoridades del extremo sur buscan instalar en la agenda nacional una demanda histórica: garantizar la conectividad del 40% del territorio continental de Chile sin depender de Argentina.

