CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

​En el Ministerio de Transportes, con la presencia del Ministro Juan Carlos Muñoz, el Subsecretario, Jorge Daza, el Seremi Alejandro Goich, el diputado Carlos Bianchi y el Senador Karim Bianchi, se conocieron las dos empresas que participarán en la licitación de los nuevos buses del transporte público para Puerto Natales.



Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.



Al finalizar el proceso, el Subsecretario Daza, valoró estas ofertas que irán en directo beneficio de la comunidad de Natales. "Estamos muy contentos de haber participado en la apertura de ofertas de lo que será el nuevo sistema de transporte público mayor para la ciudad de Puerto Natales. Son nueve buses diésel de alto estándar que van a mejorar la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos, especialmente de los adultos mayores estudiantes que van a tener unas tarifas rebajadas en este nuevo sistema de transporte público mayor que esperamos esté operando durante el primer semestre del año 2026", afirmó.



Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, enfatizó que los principales beneficiarios serán estudiantes y adultos mayores, que tendrán precios accesibles, y seguirán trabajando para que no se vean afectados colectivos y taxis. "Este es un importante paso que hoy día se da. Lo fundamental es señalar que este transporte mayor hoy día tiene la admisibilidad, ya existen empresas que estarían en condiciones en los meses siguientes de poder hacerse cargo del transporte mayor. Lo importante para la comunidad, primero, es que los adultos mayores van a pagar 200 pesos y los escolares 160 pesos. Y además se logró que exista un subsidio, de tal suerte que la gente de Puerto Natales tenga tarifas especiales. Vamos a tener transporte de calidad sin dejar de lado el importante transporte que tenemos en los taxis y en los colectivos, a los cuales también queremos contribuir".



El Senador Karim Bianchi agregó que éste es un nuevo paso para mejorar el transporte público en la región, y esperan en un futuro repetirlo en otras comunas. "La comuna de Puerto Natales ha crecido muchísimo, y merece un transporte público de primera calidad, así como lo tiene el resto de Chile. Sin lugar a duda, no es misterio que en el resto de la región hemos tenido puntuales problemas con el transporte público, por eso es que hemos querido estar aquí desde que se abren las bases, para ver que ojalá los mejores oferentes puedan llegar a brindar este servicio de primera línea, con un buen valor para la gente adulta mayor, para los estudiantes y seguir trabajando porque tengamos un transporte público de calidad. Lo vimos en Punta Arenas, ahora en Puerto Natales y ojalá también esperamos en Porvenir, que también merece tener un transporte público de calidad, y esa es la próxima pelea que se viene. Que toda la gente de la región tenga un transporte público como corresponde, digno y a los valores que estén al alcance de la gente que más lo necesita", manifestó.



Finalmente, el Seremi de Transportes de Magallanes, Alejandro Goich, valoró positivamente el proceso y su impacto en la calidad de vida de las personas. "Sin duda es una gran noticia para nuestra región. Estamos hablando de un proyecto que impactará positivamente a las personas de Natales, mejorando la conectividad de forma moderna, integrando por primera vez buses de alto estándar, lo que asegurará una mejor experiencia de viaje. Estamos seguros de que este proyecto significará una mejora en la calidad de vida de los habitantes, por lo que ahora seguiremos impulsando para que siga su correcto uso e implementación", concluyó.

