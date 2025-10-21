EXTIENDEN MARCHA BLANCA DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA SEGUIR SUMANDO NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA

​El recaudo electrónico es un sistema de pago cuyo objetivo es modernizar los servicios de transporte público y darle una mejor experiencia tanto al usuario simplificando su acceso al bus, como al conductor, por tener foco sólo en la conducción, apoyando la seguridad a bordo, el que conlleva eliminar el dinero en efectivo al momento de pagar el pasaje.



Según lo informado por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich, estos cambios requieren modificar la forma en que los magallánicos pagan su pasaje en el transporte público. “Hemos realizado operativos para que las personas obtengan sus tarjetas, las personas mayores se enrolen para usar su beneficio tarifario y los escolares validen su TNE. Estos son pasos importantes para el éxito del sistema. Por ello, si bien vamos por un buen camino, creemos que debemos continuar con nuestra etapa de coexistencia entre el tradicional efectivo y el nuevo sistema digital de pago, con la finalidad de seguir sumando nuevos usuarios”, aseguró.



En esta línea, el seremi enfatizó que “creemos que esta es una oportunidad para que todos los habitantes de la región tengan un sistema de pago más eficiente, simple y seguro, por lo que seguiremos trabajando para que el segundo día del próximo año demos el paso definitivo y el pago digital reemplace totalmente al pago en efectivo”.



Hasta la fecha hay 84 puntos de carga, se han enrolado cerca de 8 mil personas mayores y se han verificado 823 chip de TNE. La seremi de Transportes y Telecomunicaciones continuará realizando los operativos para adherir a más usuarios y partir el nuevo sistema de pago a bordo de los buses en Punta Arenas con el mayor número de personas posible.











