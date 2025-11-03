Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de noviembre de 2025

HITO NACIONAL: OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LLEGA FINALMENTE A PUNTA ARENAS DE LA MANO DEL GOBIERNO REGIONAL

​Si bien en el resto de Chile la OLN se encuentra al alero de la municipalidad, como una figura excepcional al resto del país en el caso de Punta Arenas estará con el Gobierno Regional para su ejecución.

OLNPUQ

Había sobre todo niños y niñas en la Escuela Padre Alberto Hurtado este jueves en la mañana: algunos con disfraces, anticipándose quizás a la celebración; otros con uniforme; varios más con instrumentos de viento, y otros muy ordenados, acorde a los niños, niñas y adolescentes que representan. Y cómo no iba a haberlos: si estaban allí, no era únicamente por ser un día normal de clases, sino también porque se anunció desde ese establecimiento educacional la instalación de la tan postergada Oficina Local de la Niñez (OLN) en la ciudad de Punta Arenas, última capital regional de todo Chile en la que se materializaba su arribo.

Con la presencia del Gobernador Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva; el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz; el Secretario Regional Ministerial (Seremide Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica; su par de EducaciónValentín Aguilera; además de otras autoridades y representantes de  instituciones ligada a la infancia y adolescencia; se firmó el convenio que le entrega, desde el ministerio de Desarrollo Social al Gobierno Regionallas facultades para la implementación de la OLN.

Luego de una admirable presentación de la Orquesta de Vientos de la Escuela anfitriona, el Gobernador Flies reflexionó sobre la nueva institución: “Hoy lo que domina en la política es la decisión económica. Ahí está la razón por la cual Punta Arenas es la única comuna de Magallanes que aún no cuenta con una OLN.  Como Gobierno Regional, reconocemos el llamado que ha hecho el Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Niñeza poner a los niños primero, que es una tarea pendiente que muchos han repetido, pero respecto de la cual pocos han hecho cosas. Porque son pocos los que hace cosas y muchos los que piden.”

“Como Gobierno Regional, reconocemos que la política es importante, pero también reconocemos que por sobre la política está la ética, y es justamente en virtud de la ética que hemos aceptado los recursos que nos entregará el Ministerio de Desarrollo Social para ejecutar la OLN.  Esta era una iniciativa que tenía que concretarse por un tema ético y no meramente económico, porque hay vidas de por medio.  Por eso, la firma que estampamos no es cualquiera, sino que es una firma ética, y por eso vamos a hacer este camino juntos, el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Social.  Este es un convenio que debiera ser la respuesta al por qué estamos en política”, complementó luego.

La Subsecretaria Silva, por su parte, valoró el acuerdo llegado con el Gobierno Regional: “Este hito nos pone muy contentos, porque Punta Arenas era la única comuna en la región en la que nos faltaba implementar la OLN para que la Ley de Garantías estuviese efectivamente vigente en este territorio”.

En la misma línea, señaló luego: “Quiero destacar que, para llegar a este hito, se realizó un trabajo en conjunto entre el equipo del Gobierno Regional y la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Además, no puedo dejar de mencionar que esta firma de convenio es muy particular, porque a nivel nacional este es el primer Gobierno Regional que asume la ejecución de una OLN, siendo pioneros en asumir un desafío para entregar este servicio en el marco de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”.

La autoridad del Gobierno Central aclaró también que la OLN no es solo para “niños que tengan alguna dificultad particular”: “Es un espacio donde los niños y sus familias pueden concurrir a buscar información o ser atendidos en distintos servicios. Por otro lado, también incorpora toda la dimensión de articulación interinstitucional a favor de los NNA, y la dimensión de la participación de los niños como actores relevantes en la sociedad, lineamiento que encarnan los Consejos Consultivos Regionales”.

Bastián Sanhueza, representante del Consejo Consultivo Regional, aseguró estar “satisfecho con el compromiso que ha demostrado el Gobierno actual con los temas de niñez y adolescencia”: “Justamente, vengo llegando de un viaje a Santiago, en el marco del tercer encuentro de Oficinas Locales de la Niñez (OLN), donde pudimos conocer el valioso trabajo que estas oficinas está realizando y lo fundamental de su instalación en los territorios para avanzar en materia de niñez y adolescencia.  Por eso, estamos muy contentos de contar con esta OLN a nivel comunal, lo que garantiza una protección mucho más potente de nuestros derechos”.

Finalmente, el seremi Mimica apuntó: “Quiero agradecer al Gobernador Regional por haber confiado en este proyecto que se enmarca en la política pública de niñez, el cual se suma al gran trabajo colaborativo que estamos realizando con el Gobierno Regional en materia de cuidados”.

OLN

La OLN nace bajo la Ley 21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de promover, proteger y prevenir situaciones de riesgo y vulneraciones de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel comunal.

Si bien en el resto de Chile la OLN se encuentra al alero de la municipalidad, como una figura excepcional al resto del país en el caso de Punta Arenas estará con el Gobierno Regional para su ejecución.

El objetivo mismo de la OLN es el de promover el goce de derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de lograr el despliegue de sus potencialidades y su desarrollo integral. Para ello, debe articular la oferta y los servicios de las instituciones que los protejan a ellos y a sus familias, así como también la de aquella provista por actores de la sociedad civil. También debe garantizar el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Punta Arenas.

La población objetivo de niños, niñas y adolescentes en Punta Arenas (que concentra el 80% de toda la región) es de 23.883. De acuerdo a los criterios técnicos de la Subsecretaría de la Niñez, la dotación para la OLN será de un coordinador, dos gestores territoriales, cuatro gestores de casos y personal administrativo. El monto solicitado para la instalación y operación de la OLN en Punta Arenas es de $202.685.544, con fondos del Gobierno Central.

Con todo, la OLN está en línea con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y la Política Regional de Desarrollo Social y Humano (PRDSH).

Fuente: goremagallanes.cl








ciudadanoilustre

GOBIERNO REGIONAL CELEBRA DÍA DE LA REGIÓN CON DISTINCIÓN A CIUDADANO ILUSTRE GERMÁN GENSKOWSKI Y VOTACIÓN POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

pdicocainapuq
nuestrospodcast
proyectoturismotdf

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
debatearchi2025

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
audioserie1412

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR” DE SENDA MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
668c75d5-41d1-4bed-97c9-383c196de851

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250