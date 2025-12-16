Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A DENUNCIAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

Conexión PDI

seremi de la mujer y seremi seguridad publica 2025

En una nueva edición de Conexión PDI, de Polar Comunicaciones, conducido por María Alejandra Cárdenas, se abordó de manera conjunta la violencia contra la mujer y la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio, que se recuerda este viernes 19 de diciembre. El espacio reunió a la seremi de Seguridad Pública Carla Barrientos Hernández, la seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz, y al jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Punta Arenas, subprefecto Jair Bravo Cuevas, quienes enfatizaron la importancia de la prevención y la denuncia oportuna.

Durante el programa Conexión PDI, las autoridades coincidieron en que denunciar es fundamental para evitar hechos de violencia extrema, recordando que el femicidio es el último eslabón de una cadena de agresiones previas. El subprefecto Bravo explicó que familiares, vecinos y amistades cumplen un rol clave al alertar sobre conductas de riesgo, señalando que la PDI y Carabineros pueden actuar incluso de oficio con antecedentes mínimos. Las denuncias pueden realizarse presencialmente o a través de los teléfonos 134 y 133, permitiendo a las instituciones llegar a tiempo y proteger a las víctimas.

También se destacó la cápsula informativa sobre Denuncia Seguro, plataforma que permite entregar antecedentes de forma 100% anónima a través del sitio denunciaseguro.cl o llamando al *4242. La seremi Carla Barrientos subrayó que este canal no deja registro de identidad y que cualquier información puede ser clave para prevenir delitos y resguardar la seguridad de las personas involucradas.

En el marco del Día Nacional contra el Femicidio, Conexión PDI informó que el jueves 18 de diciembre a las 18:00 horas se realizará una actividad informativa abierta a la comunidad en la Delegación Presidencial Regional, conocida como la Casa de los Intendentes. Participarán todas las instituciones del circuito intersectorial contra el femicidio, entre ellas PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal, SernamEG, Seguridad Pública y Mejor Niñez. La seremi Alejandra Ruiz adelantó que se profundizará en la nueva ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entregando orientaciones prácticas para organizaciones sociales y dirigencias comunitarias.



timaukel

FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

Foto-Comisión-Brasil

CHILE Y BRASIL CELEBRAN TERCERA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO