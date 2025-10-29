SEGEGOB IMPULSA FORTALECIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

​En el marco del compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la promoción de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno inició una gira regional por Magallanes, desarrollando una serie de Diálogos Ciudadanos y Escuelas de Formación Social en las comunas de Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir. Estas actividades buscan acercar a la ciudadanía el contenido y alcances de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, promulgada en 2024, que fortalece la respuesta del Estado ante las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en todo el país.



Durante las jornadas —que comenzaron el 28 de octubre en Puerto Natales y continuarán hasta el 30 en Porvenir—un centenar de dirigentas sociales, personas mayores, estudiantes y representantes de organizaciones comunitarias han participado activamente en espacios de conversación, reflexión y aprendizaje sobre los avances y desafíos del nuevo marco jurídico. Las actividades han sido convocadas por la DOS junto a la Seremi de Gobierno de Magallanes, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, las Delegaciones Presidenciales Provinciales y diversos actores locales comprometidos con la promoción de una vida libre de violencia.



El seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó la relevancia de llevar estas instancias a todos los territorios de la región. “Junto a la División de Organizaciones Sociales de nuestro Ministerio buscamos que las distintas iniciativas públicas vayan llegando a todos los territorios. En Puerto Natales nos hemos reunido con más de 100 dirigentas y dirigentes de personas mayores, pero también con estudiantes del Liceo Luis Cruz Martínez. Hoy el Gobierno se preocupa y protege para erradicar la violencia contra la mujer, avanzando en conjunto con las organizaciones sociales, que son la fuerza viva de los territorios, porque debemos entre todas y todos proteger a las mujeres frente a la violencia de género”, señaló la autoridad.

A su vez, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, enfatizó la importancia de que estos espacios lleguen a la comunidad educativa. “Entendiendo además que hace poco se ha aprobado esta ley integral que sanciona los hechos de violencia contra la mujer; violencia que ocurre en distintos ámbitos y momentos de la vida: en lo laboral, en el pololeo, de tipo económica, e incluso en los establecimientos educacionales. Pero además, es importante tomar conciencia de que si bien existe esta ley que protege los derechos de la mujer, no es un punto de llegada. Debemos seguir trabajando desde nuestros distintos ámbitos y acciones para seguir haciendo prevención de los hechos de violencia contra la mujer. Es muy bueno que se den este tipo de charlas y diálogos, porque las jóvenes tienen la posibilidad de ser ellas mismas agentes de cambio; tienen una forma distinta de llegar a sus pares, a través de redes sociales y nuevas dinámicas.”, manifestó.



Las voces de las y los participantes dieron cuenta del impacto que generan estos espacios en la comprensión de los derechos y deberes que ampara la nueva ley. Elvira Bustamante, secretaria del Club del Adulto Mayor Las Margaritas y participante de la Escuela de Formación Social, comentó que “es muy importante para la gente joven, que muchas veces se siente maltratada porque económicamente no puede mantenerse sola. Psicológicamente no siempre tienen la valentía de enfrentarse, por eso la ayuda de un dirigente o de una institución es fundamental. Me gustó lo que se habló, aunque también creo que debemos visibilizar la violencia de género en las personas mayores, porque existe, y también nos afecta”.



Por su parte, José Vidal Mansilla, dirigente y participante de la misma instancia, subrayó la importancia de la información y el conocimiento como herramientas de transformación social: “Me parece muy bien la información que están dando, porque así todos tenemos conocimiento de nuestros derechos e igualdades. Antes las cosas se callaban por miedo, y hoy en día se está rompiendo ese silencio”.



Desde el ámbito educativo, las jóvenes Javiera Vargas y Maira, del curso de gastronomía del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, valoraron la visita de la DOS y la Seremi de Gobierno. “Es muy interesante e importante esta ley para esta nueva sociedad, hace mucha falta y estas charlas nos sirven para aprender y conversar entre todas”, expresó Javiera, mientras que Maira agregó que “me parece muy bien que nos vengan a enseñar estos temas que no sabíamos y que son bastante importantes en la vida de las mujeres”.



La Ley Integral de Violencia contra la Mujer constituye un paso decisivo del Gobierno hacia la consolidación de una política pública transversal, que reconoce la violencia como un problema estructural que debe abordarse desde la prevención, la protección y la reparación. En este sentido, la gira desarrollada por la DOS en Magallanes reafirma la voluntad del Estado por construir una sociedad más justa, donde las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho a una vida libre de violencia, con igualdad y dignidad en todos los territorios del país.







