13 de diciembre de 2025

INDH ENTREGA INFORME ANUAL 2025 Y DIRECTOR AFIRMA: "EL RETO ES RECORDAR QUE LOS DERECHOS HUMANOS NO SON UN OBSTÁCULO, SINO LA BRÚJULA QUE ORIENTA LA VERDADERA SEGURIDAD"

En el documento, que fue entregado por el director del INDH, Yerko Ljubetic, se proponen 54 recomendaciones a los tres poderes del Estado. ​

1765400000711-INDH Ceremonia Informe Anual Uno 2025

Como todos los años desde su creación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. La ceremonia, que se realizó en el Centro Cultural Matucana 100, contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, así como también de autoridades, representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, voces de la academia e integrantes de centros de pensamiento.


A través de seis capítulos, el informe anual aborda los siguientes temas: derecho a la verdad y acceso a archivos que documentan las violaciones a los derechos humanos de la dictadura; corrupción y rendición de cuentas; debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos; derecho a la libertad de expresión y los límites a los discursos de odio; derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de la educación en Chile; migración y acceso a derechos económicos y sociales. El Informe Anual puede ser descargado aquí.


Durante su discurso, el director del INDH, Yerko Ljubetic, reflexionó sobre la importancia de los derechos humanos para la democracia, y la necesidad de abordar diversos aspectos de ellos: "ampliar la mirada quiere decir que, sin dejar de hacer lo que hacemos, incorporaremos con más fuerza la educación, promoción y defensa de los derechos cuya vulneración o dificultades de acceso deterioran las condiciones materiales para una mejor vida de las personas".


Asimismo, dedicó parte importante de su intervención para analizar los avances, amenazas y retrocesos que hoy atraviesa la sociedad en estas materias: "el diálogo y la búsqueda de acuerdos equitativos están siendo progresivamente reemplazados por la imposición unilateral de los intereses y las pretensiones de hegemonías", señaló. 


Ljubetic insistió en que este fenómeno se observa a nivel global: "este escenario de condiciones cada vez más hostiles para la comprensión de los derechos humanos como una base común sobre la cual fundar el progreso de la humanidad (...) tiene también su correlato en nuestra región, de la mano de visiones populistas autoritarias que tensionan cada vez más los fundamentos democráticos y proponen una visión de los derechos humanos como obstáculo para el logro de la seguridad y el crecimiento económico".


Advertencia del director del INDH


El director del INDH explicó que "es el miedo precisamente la emoción que, muchas veces, comienza a dominar a nuestra sociedad. El miedo, por razones reales o imaginarias, termina encauzándose contra quienes aparecen como diferentes, como distintos a las propias certezas".


Frente a quienes creen que los derechos humanos obstaculizan la seguridad y el desarrollo económico, indicó que "el reto es recordar que los derechos humanos no son un obstáculo, sino la brújula que orienta la verdadera seguridad, que defenderlos es enfrentarse al miedo con valentía, y afirmar con decisión que una sociedad segura es aquella donde la dignidad de todas las personas es respetada".


Junto con reconocer avances en materia de derechos humanos de los últimos años, el director del INDH advirtió las deudas que aún mantiene el Estado con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la crisis social de 2019.


Presidente Boric


El presidente Gabriel Boric destacó el carácter autónomo del INDH y su importancia en la promoción y protección de los derechos humanos: "el rol del INDH en nuestra patria, pero también de las organizaciones en el mundo que defienden los derechos humanos, es fundamental en tiempos donde el negacionismo, los discursos de odio y la crítica infundada al multilateralismo parecieran campear y ganar espacios", aseveró.


Además, el mandatario dijo que el INDH "es una institución que no es de uno u otro gobierno, de uno u otro sector político, sino que es del Estado de Chile. Y le pertenece a cada uno de nuestros compatriotas, porque los derechos humanos son siempre". 


Por otra parte, detalló una serie de medidas y políticas públicas de carácter social que se han desarrollado durante los últimos años. En esa línea, respecto a desafíos que tiene el país, afirmó que el INDH y su informe anual "está permanentemente instando a actuar". 


FESTIVAL DÍA INTERNACIONAL DDHH

CON FERIA EMPRENDEDORA, ATENCIONES Y FESTIVAL CONMEMORARÁN DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE

Leer Más

Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


Inspección encabezada por el Delegado Presidencial Regional confirmó que el proceso eleccionario cuenta con todas las condiciones logísticas, de seguridad y conectividad para garantizar el derecho a sufragio en la región.


PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARVULARIA: CHILE DESTACA POR SUS EQUIPOS CALIFICADOS Y COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO PROFESIONAL

