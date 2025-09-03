INDH MAGALLANES EXPUSO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN EL CONVERSATORIO KET'N KWASH SOBRE VEJÁMENES Y GENOCIDIO DEL PUEBLO SELK'NAM

La sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó una exposición sobre memoria histórica en el conversatorio Ket'N Kwash sobre Vejámenes y Genocidio del Pueblo Selk'nam. Desarrollado en la Delegación Presidencial Regional, este encuentro fue organizado por la Fundación Hach Saye y contó con la colaboración del INDH.



Ante una gran asistencia el conversatorio fue inaugurado con la presentación de la antropóloga Constanza Tocornal. La especialista expuso sobre la nómina de personas que tomaron a su cargo a indios Ona. Dio cuenta del seguimiento documental de los captores y el destino de las personas secuestradas durante el remate registrado en Punta Arenas entre el 6 y el 8 de octubre de 1895. Ese día en la Plaza de Armas se realizó una venta de niños y niñas Selk'nam.

Presentación del INDH

Enseguida, el profesional especialista de promoción de la sede de Magallanes del INDH, Brian Fleet, hizo la presentación Memoria Histórica y Genocidio al Pueblo Selk'nam: Una perspectiva desde los Derechos Humanos. Durante su exposición, Fleet abordó los estándares internacionales de derechos humanos en relación al genocidio, así como los vinculados a reparación integral ante crímenes de lesa humanidad.



El conversatorio culminó con una ceremonia en la Plaza de Armas Muñoz Gamero de Punta Arenas para recordar a los ancestros del pueblo Selk'nam víctimas de los vejámenes.

