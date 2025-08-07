INDH MAGALLANES INAUGURÓ EXPOSICIÓN PARA RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DD.HH. EN LA CASA AZUL DEL ARTE

En el Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas, la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inauguró la muestra fotográfica “A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Chile”. Esta exposición, para la cual se pueden solicitar visitas guiadas, estará disponible hasta el 11 de septiembre.

A través de fotografías de elevada técnica, la muestra busca conmemorar la proclamación de la Declaración Universal de los DD.HH. y también, hacer reflexionar sobre la vigencia y relevancia de los DD.HH. en el país.

Para la exposición del INDH se seleccionaron fotografías dando cuenta de la historia de los DD.HH. en nuestro país, desde sus inicios hasta la actualidad. Las imágenes, provenientes de diversos archivos y de fotógrafos, permiten recorrer momentos relevantes de la lucha por los DD.HH., en especial en la época de la dictadura y luego los avances obtenidos en democracia.

Inauguración del INDH

Al acto de inauguración de la muestra del INDH asistieron autoridades del ámbito de las infancias y adolescencias de la región, así como funcionarias y funcionarios del SLEP y otras instituciones educativas.

La exposición comenzó a exhibirse en Santiago durante 2023 y luego pasó por varias regiones, no sólo por las grandes ciudades, terminando su itinerancia por la región más austral. Su objetivo es que el mayor número de personas pueda conocer la importancia de los DD.HH.

Visitas guiadas a escolares

Durante agosto, la muestra recibirá la visita de delegaciones de colegios de la ciudad, a quienes se ofrecerán visitas guiadas. Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes a la historia de los DD.HH. y promover su compromiso con su defensa. Las visitas se pueden coordinar a través del correo electrónico [email protected].

Fuente: .indh.cl

