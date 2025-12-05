Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO PROFUNDIZA EN LA AVANZADA LAGO DICKSON Y EL PROCESO DE POSTULACIONES 2026

Carabineros al fin del mundo

Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa, Subprefecto Fronterizo de Carabineros

En su capítulo 32, el programa Carabineros al Fin del Mundo de Polar Comunicaciones, conducido por Carlos Lamoza, dedicó su primer bloque a la labor en la Avanzada Lago Dickson, con la participación del Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa, Subprefecto Fronterizo. A través de una cápsula en terreno, se mostró el trabajo desarrollado en este punto estratégico, cuya presencia es permanente desde 1978 y no una reacción reciente a contingencias en Torres del Paine, como Arévalo aclaró al inicio de la conversación.

El programa profundizó en los criterios que llevan a adelantar un mes el inicio de la Avanzada, considerando variables como accidentes, población flotante y solicitudes de operadores turísticos. Se abordó también la realidad del servicio en Dickson, marcado por aislamiento y alto compromiso, explicando cómo se elige a los funcionarios, las inducciones previas, los sistemas de turnos y la exigente logística necesaria para sostener estos despliegues fronterizos en zonas extremas del país.

En el segundo bloque de Carabineros al Fin del Mundo, el Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la Oficina de Postulaciones, presentó el spot promocional 2026 e hizo un llamado a utilizar el portal oficial de postulaciones. Analizó el funcionamiento del proceso online iniciado en marzo de 2025, destacando su marcha blanca y la buena recepción tanto de los postulantes como de los equipos regionales.

Cifuentes realizó un balance del año que termina, indicando que en Magallanes se ha mantenido el interés por ingresar a Carabineros, aunque persisten dudas recurrentes sobre requisitos, plazos y etapas del proceso. Recordó que las inscripciones se mantienen abiertas durante todo el año, con dos llamados principales —enero y julio— y explicó cómo se proyectará la selección de aspirantes para el próximo periodo de admisión.

El encargado de postulaciones compartió finalmente su evaluación del año y medio que lleva en la región, señalando desafíos para 2026 vinculados a fortalecer la orientación vocacional y mejorar los canales de información para jóvenes interesados. Dejó un mensaje claro a quienes buscan una carrera institucional: Carabineros ofrece formación, desarrollo profesional y una oportunidad concreta para servir al país desde Magallanes.





FV 5

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL DE PUERTO NATALES SUPERA LOS 200 PACIENTES ATENDIDOS POR CÓDIGO ACV GRACIAS A INNOVADOR SISTEMA DE TELEMEDICINA

Leer Más

​El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.

​El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.

codacvnatales
nuestrospodcast
puertotoro

PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
puertotoro

PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (5)

PÁRVULOS DE JARDINES INFANTILES EXPLORAN CORRALES DE PESCA Y PATRIMONIO REGIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Rigoberto Rojas de Caja Los Andes en La Voz de la Anef en Magallanes

LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES ABORDA DESAFÍOS DEL SECTOR PÚBLICO Y TRABAJO COLABORATIVO CON DIRIGENTES