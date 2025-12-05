CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO PROFUNDIZA EN LA AVANZADA LAGO DICKSON Y EL PROCESO DE POSTULACIONES 2026

En su capítulo 32, el programa Carabineros al Fin del Mundo de Polar Comunicaciones, conducido por Carlos Lamoza, dedicó su primer bloque a la labor en la Avanzada Lago Dickson, con la participación del Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa, Subprefecto Fronterizo. A través de una cápsula en terreno, se mostró el trabajo desarrollado en este punto estratégico, cuya presencia es permanente desde 1978 y no una reacción reciente a contingencias en Torres del Paine, como Arévalo aclaró al inicio de la conversación.

El programa profundizó en los criterios que llevan a adelantar un mes el inicio de la Avanzada, considerando variables como accidentes, población flotante y solicitudes de operadores turísticos. Se abordó también la realidad del servicio en Dickson, marcado por aislamiento y alto compromiso, explicando cómo se elige a los funcionarios, las inducciones previas, los sistemas de turnos y la exigente logística necesaria para sostener estos despliegues fronterizos en zonas extremas del país.

En el segundo bloque de Carabineros al Fin del Mundo, el Suboficial Mayor Samuel Cifuentes Venegas, encargado de la Oficina de Postulaciones, presentó el spot promocional 2026 e hizo un llamado a utilizar el portal oficial de postulaciones. Analizó el funcionamiento del proceso online iniciado en marzo de 2025, destacando su marcha blanca y la buena recepción tanto de los postulantes como de los equipos regionales.

Cifuentes realizó un balance del año que termina, indicando que en Magallanes se ha mantenido el interés por ingresar a Carabineros, aunque persisten dudas recurrentes sobre requisitos, plazos y etapas del proceso. Recordó que las inscripciones se mantienen abiertas durante todo el año, con dos llamados principales —enero y julio— y explicó cómo se proyectará la selección de aspirantes para el próximo periodo de admisión.

El encargado de postulaciones compartió finalmente su evaluación del año y medio que lleva en la región, señalando desafíos para 2026 vinculados a fortalecer la orientación vocacional y mejorar los canales de información para jóvenes interesados. Dejó un mensaje claro a quienes buscan una carrera institucional: Carabineros ofrece formación, desarrollo profesional y una oportunidad concreta para servir al país desde Magallanes.

