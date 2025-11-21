CARABINEROS DE MAGALLANES EVALÚA DESPLIEGUE ELECTORAL, AVANCES TECNOLÓGICOS Y OPERATIVO EN TORRES DEL PAINE

En el segundo bloque de Buenos Días Región, el General Marco Alvarado Díaz, Jefe de Zona de Carabineros de Magallanes, entregó un completo balance del reciente proceso electoral, junto con comentar los avances institucionales en materia tecnológica y el operativo de emergencia realizado en el Parque Nacional Torres del Paine. Respecto a la jornada electoral, Alvarado informó que se recibieron 12.681 constancias excusatorias a través de la Comisaría Virtual y 962 constancias presenciales, correspondientes a personas ubicadas a más de 200 kilómetros de su local de votación. El General destacó el adecuado funcionamiento de los locales, el comportamiento cívico de la ciudadanía y el despliegue del personal policial en toda la región, evaluando la jornada como segura y ordenada. Asimismo, proyectó que la segunda vuelta presidencial, a realizarse el domingo 14 de diciembre, mantendrá un operativo similar, reforzado según las necesidades detectadas en esta primera instancia. En materia de formación y modernización institucional, el General Alvarado celebró la titulación de cinco funcionarios del TIC Magallanes en el Diplomado de Inteligencia Artificial Aplicada al Control Industrial impartido por INACAP. Destacó que este tipo de capacitaciones permite a Carabineros “mantenerse a la vanguardia en nuevas tecnologías y fortalecer las capacidades operativas”, subrayando la importancia de incorporar herramientas digitales en procesos de prevención, análisis y control. Otro de los temas abordados fue la reciente tragedia ocurrida en Torres del Paine, donde Carabineros desplegó un operativo de alta complejidad. En terreno trabajaron cuatro especialistas en Montaña, un equipo del GOPE y un can adiestrado en búsqueda de personas, a lo que se sumó posteriormente un helicóptero institucional para el traslado de lesionados. Alvarado resaltó el “arrojo, vocación de servicio y rápida reacción” del personal involucrado, enfatizando que este compromiso se mantiene independientemente de si las personas afectadas son residentes o extranjeros. Finalmente, el Jefe de Zona confirmó que la Avanzada de Carabineros en Torres del Paine ya se encuentra operativa desde inicios de enero y que se evalúan futuras incorporaciones de personal para fortalecer su funcionamiento. También adelantó que la avanzada Dickson comenzará a operar próximamente, destacando su importancia estratégica dada su cercanía al sector del Paso Los Perros, uno de los puntos más exigentes del circuito y donde se concentran diversas emergencias durante la temporada alta.

