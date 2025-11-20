Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

ESTUDIANTES DE INSUCO FORTALECEN COMPETENCIAS LABORALES Y LIDERAZGO DURANTE SU ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS

​Los alumnos participaron en talleres prácticos que abordaron temas como elaboración de currículum, presentación laboral y autoconocimiento.

Alternancia Insuco_Santo Tomás (2)
Durante cinco días los estudiantes del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) cursaron 14 horas de clases en Santo Tomás, las que estuvieron a cargo de la docente del área de administración de la casa de estudios superiores, Alejandra Alvaradejo, quien les enseño diversas temáticas, además de cómo hacer su curriculum vitae, y cartas de presentación.

"Durante esta semana, tuvimos la visita del cuarto medio de la especialidad de Contabilidad del Instituto Superior de Comercio (INSUCO). Estuvieron desde el lunes 3 de noviembre hasta el viernes 7, viniendo a un taller de couching laboral, donde se les enseñó a reconocer sus debilidades, fortalezas que le van a permitir desarrollarse en el contexto laboral que ellos prontamente se van a enfrentar", explicó María Elena Soto, directora de carreras Área de Administración de Santo Tomás Punta Arenas.

Esta es una instancia que se viene realizando desde hace tres años con el INSUCO, donde tienen la oportunidad de acceder a las instalaciones de la institución y de vivir la experiencia de la educación superior.

"Les entregamos todos estos contenidos que finalmente los van ayudar a desarrollarse en el ámbito laboral.  La alternancia fue de un periodo de una semana, con 14 horas de clase en los que ellos pudieron recibir todo este contenido y que estamos seguras que va a ser de gran ayuda para ellos, sobre todo en el periodo en que están, que tiene que ver con la salida a practica que están por iniciar", finalizó la directora.

Por su parte, desde el recinto educativo expresaron su agradecimiento. "Como institución estamos bastante contentos con estas alternancias que se están generando, porque los saca de lo cual está encasillado el colegio. Ahora los chicos entienden que su "round" con la educción no termina en el colegio, que tienen otros posibles rounds. Así que, se agradece un montón que Santo Tomás, abra las puertas de su institución para chicos como los nuestros", expresó Daniel Guerra, profesor de Ciencias INSUCO.

De la misma forma, los estudiantes de cuarto medio también expresaron gratitud y su opinión referente a las clases que cursaron. Maximiliano Soto, alumno de la especialidad de contabilidad dijo que fue "bastante bueno, pensé que iba a ser más estricto la verdad, pero no.  Vine con ganas de aprender, venir acá y estudiar. Super increíble la acogida, la profesora se notaba que quería vernos felices, y que aprendiéramos, me quedé muy contento".

Cesar Vásquez, otro de los alumnos, comenta que le pareció una experiencia increíble, "porque igual se nota mucho el tema de educación media con el superior, es totalmente diferente y aunque parezca que sea un sufrimiento total, igual uno la pasa divirtiéndose en la sala de clases. Obviamente uno viene acá con un objetivo, que es estudiar su carrera y a ejercerla, pero igual no es como tan pegado a la carrera, sino que también te puedes guiar con otras actividades como los talleres que tiene Santo Tomás, como los deportivos o de cualquier otra cosa".

La alternancia finalizó con una feria donde conocieron las diferentes áreas de la institución,  la vida estudiantil, la oferta académica, los beneficios y otras actividades que realiza Santo Tomas para sus estudiantes.



ESTUDIANTES DAN VIDA A UNA NUEVA JORNADA DE GAMIFICACIÓN EN PORVENIR: CREATIVIDAD, MATEMÁTICAS Y APRENDIZAJE LÚDICO

Noticias
Destacadas
