Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE

Buenos días región.

redsalud

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones,  el psicólogo del programa de obesidad de Redsalud Magallanes, Rodrigo Díaz Montiel, entregó detalles sobre el Programa Bariátrico e invitó a la comunidad a participar en una próxima charla informativa.

Durante la conversación, el especialista explicó que el programa bariátrico de Redsalud busca acompañar a las personas que enfrentan obesidad mediante un enfoque integral, donde intervienen distintas disciplinas que permiten abordar tanto los factores físicos como los emocionales asociados a esta condición. En ese contexto, informó que el equipo está impulsando instancias abiertas a la comunidad para aclarar dudas y orientar a quienes estén explorando alternativas de tratamiento.

Díaz Montiel anunció que la charla informativa se realizará el próximo 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS, instancia en la que profesionales del programa expondrán sobre el proceso, requisitos, etapas y beneficios del acompañamiento bariátrico. El objetivo —expresó— es entregar información clara a quienes buscan mejorar su calidad de vida y comprender de manera más profunda cómo funciona el programa.


El profesional extendió la invitación a toda la comunidad magallánica interesada en conocer las alternativas de tratamiento y las bases del programa bariátrico, destacando que espacios como este permiten derribar mitos, orientar decisiones y promover una mirada responsable acerca del abordaje de la obesidad.



redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE

