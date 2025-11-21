REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el psicólogo del programa de obesidad de Redsalud Magallanes, Rodrigo Díaz Montiel, entregó detalles sobre el Programa Bariátrico e invitó a la comunidad a participar en una próxima charla informativa.

Durante la conversación, el especialista explicó que el programa bariátrico de Redsalud busca acompañar a las personas que enfrentan obesidad mediante un enfoque integral, donde intervienen distintas disciplinas que permiten abordar tanto los factores físicos como los emocionales asociados a esta condición. En ese contexto, informó que el equipo está impulsando instancias abiertas a la comunidad para aclarar dudas y orientar a quienes estén explorando alternativas de tratamiento.

Díaz Montiel anunció que la charla informativa se realizará el próximo 5 de diciembre en el auditorio de la ACHS, instancia en la que profesionales del programa expondrán sobre el proceso, requisitos, etapas y beneficios del acompañamiento bariátrico. El objetivo —expresó— es entregar información clara a quienes buscan mejorar su calidad de vida y comprender de manera más profunda cómo funciona el programa.

