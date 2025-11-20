COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

En esta oportunidad, la comunidad compartió parte de sus orígenes, que se remontan al trabajo y la visión de la madre de la señora Olivia, una mujer ya fallecida que fue clave en la formación de este espacio espiritual y social.

Hoy, la comunidad continúa su labor realizando diversos servicios religiosos, entre ellos bautizos, primeras comuniones y velatorios, al mismo tiempo que impulsa acciones solidarias que fortalecen el vínculo con sus vecinos. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra un proyecto de cuidado de áreas verdes utilizando material reciclado, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.

A esto se suma la creación de un invernadero en el terreno de la iglesia, pensado para el cultivo comunitario y la educación ambiental. Una historia de fe, memoria y compromiso social que sigue creciendo día a día.







​

