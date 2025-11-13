VOLUNTARIADO JUVENTUD MARIANA VICENTINA PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA COMUNIDADES EN ACCIÓN

En una nueva edición del programa Comunidades en Acción, se contó con la participación del Voluntariado Juventud Mariana Vicentina, organización comprometida con el servicio y la solidaridad cristiana.

En la entrevista, la hermana Susana Herrera y Daniela Quinchamán compartieron la historia del movimiento, sus principales actividades en la región de Magallanes y el trabajo que realizan en apoyo a las comunidades locales.

Las invitadas destacaron el espíritu de servicio que caracteriza al voluntariado y su constante labor en beneficio de quienes más lo necesitan, especialmente a través de acciones comunitarias y pastorales.

El programa permitió conocer más sobre esta agrupación que, con compromiso y fe, promueve la ayuda solidaria en el sur del país.

