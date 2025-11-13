Caritas Magallanes y su labor con la comunidad migrante fue tema central en “Conversando con Cristina”

En la más reciente edición del programa Conversando con Cristina, la invitada fue Ana Isabel Iturra Cuevas, directora de Caritas Magallanes, organismo perteneciente a la diócesis de Punta Arenas.

Durante la conversación, Iturra destacó el trabajo solidario que realizan junto a cerca de 100 voluntarias distribuidas en distintas áreas pastorales de la región. Desde la diócesis, explicó, se brinda apoyo integral a las personas migrantes, especialmente en la regularización de documentos, orientación laboral y asesorías gratuitas.

Además, señaló que actualmente la comunidad cristiana colabora con un taller de corte y confección para mujeres, y que para el próximo año proyectan la implementación de un taller de repostería, como parte de su compromiso con la inclusión y el desarrollo de habilidades que fortalezcan la autonomía de las familias que acompañan.

