Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

Caritas Magallanes y su labor con la comunidad migrante fue tema central en “Conversando con Cristina”

Conversando con Cristina

WhatsApp Image 2025-11-13 at 15

En la más reciente edición del programa Conversando con Cristina, la invitada fue Ana Isabel Iturra Cuevas, directora de Caritas Magallanes, organismo perteneciente a la diócesis de Punta Arenas. 

Durante la conversación, Iturra destacó el trabajo solidario que realizan junto a cerca de 100 voluntarias distribuidas en distintas áreas pastorales de la región. Desde la diócesis, explicó, se brinda apoyo integral a las personas migrantes, especialmente en la regularización de documentos, orientación laboral y asesorías gratuitas. 

Además, señaló que actualmente la comunidad cristiana colabora con un taller de corte y confección para mujeres, y que para el próximo año proyectan la implementación de un taller de repostería, como parte de su compromiso con la inclusión y el desarrollo de habilidades que fortalezcan la autonomía de las familias que acompañan. 

El programa puso en valor la labor social y humana que Caritas desarrolla en Magallanes, acompañando a quienes buscan nuevas oportunidades en el sur del país.  En la más reciente edición del programa Conversando con Cristina, la invitada fue Ana Isabel Iturra Cuevas, directora de Caritas Magallanes, organismo perteneciente a la diócesis de Punta Arenas. 

Ve la entrevista completa aquí





pbussenius

“MAGALLANES TIENE MUCHO QUE DECIR, SOMOS UNA REGIÓN ANTÁRTICA POR EXCELENCIA”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS PLANTEA UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN

Leer Más

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

ejercitomontebae
nuestrospodcast
hystcorfo

HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
Feria Mujeres 6

“MUJERES QUE EMPRENDEN”: TALENTO, ESFUERZO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA SE DAN CITA EN ZONA FRANCA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
australis10

EN PUERTO NATALES: AUSTRALIS CONMEMORA UNA DÉCADA DE OPERACIONES EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
resonadormagnetico

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SU RESONADOR MAGNÉTICO