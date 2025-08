JÓVENES Y AUTORIDADES SE REÚNEN EN CONVERSATORIO CONVOCADO POR INJUV Y VOLUNTARIADO ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ

​En un gran circulo y con muchas ganas de compartir experiencias , el lunes 4 de agosto se vivió una jornada llena de energía juvenil en el conversatorio “Juventudes Voluntarias”, organizado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y el voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz.



​La actividad, realizada en la sede del voluntariado, reunió a estudiantes de distintos establecimientos, representantes de organizaciones sociales y autoridades regionales y nacionales para reflexionar sobre el rol de las juventudes en la construcción de una sociedad más justa, participativa y solidaria.



​Entre las autoridades presentes destacaron: Juan Pablo Duhalde Vera, Director Nacional de INJUV; Carla Cifuentes Vladilo, Directora Regional de INJUV Magallanes; Danilo Mímica Mansilla, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; Nicolás Soto Cárdenas, Coordinador Regional de SENAMA Magallanes; y Rossio Turra Morales, presidenta del voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz.



​En la ocasión, el Director Nacional de INJUV, Juan Pablo Duhalde Vera, valoró la instancia señalando: “Estas iniciativas promueven valores, fortalecen nuestra democracia y nos recuerdan que todos y todas somos responsables de construir una sociedad mejor desde nuestros espacios”. El encuentro buscó poner en valor el aporte de las juventudes en temas como bienestar, participación, sostenibilidad y trabajo comunitario, dejando en evidencia los testimonios marcados de estudiantes secundarios como Antonella y Catalina , estudiantes del Liceo Maria Auxiliadora, quienes expresaron el sentimiento de esperanza de que aún se pueden crear grandes cosas siendo voluntarios.



​Catalina, emocionada, destacó el valor de encontrarse con personas de todas las edades: “Me sentí muy feliz porque es algo que me gusta realizar y que hago casi siempre en el colegio, así que ver que más personas hacen lo mismo, incluso personas adultas, me resulta muy reconfortante. Ver a tanta gente que le gusta esto me llena de alegría”.



​Sebastián, del Instituto Don Bosco, compartió que la instancia fue una oportunidad significativa: “La sensación que viví ahora en esta actividad fue de felicidad, ya que pude conocer distintas visiones del voluntariado. Eso me ayudó a tomar más conciencia y a querer realizarlo con mis compañeros”.



​Khyraa, estudiante del Instituto Sagrada Familia, expresó: “Creo que el aporte de este conversatorio fue incentivar a los jóvenes a realizar estas actividades, con el propósito de ayudar y hacer felices a las demás personas”.



​Desde la organización anfitriona, Rossio Turra Morales, presidenta del voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz, valoró el intercambio con las juventudes: “Fue un espacio en donde quisimos conversar con ellos, conocer sus perspectivas, qué es lo que es para ellos ser voluntario, ideas que nos puedan aportar para que nosotros podamos seguir creciendo y dándonos a conocer a la comunidad”.



​Finalmente, Josefa Osses Saiz, secretaria general de FEUM de la Universidad de Magallanes, resaltó el valor de estos espacios como una forma de continuar fortaleciendo el tejido social juvenil: “Me pareció una muy buena instancia para que jóvenes de todas las edades —porque la juventud viene desde adentro— podamos compartir y escuchar experiencias que nos motiven a seguir creando cosas. Es importante que los voluntariados se den a conocer, porque en algún momento las generaciones vamos rotando, y esta es una gran oportunidad para involucrarnos”.



​Desde el voluntariado, destacamos que estas instancias permiten visibilizar nuestro rol como voluntarias y voluntarios, y motivar a más jóvenes a involucrarse y generar cambios en sus comunidades. Por eso, agradecemos profundamente la instancia y la participación de cada asistente. Invitamos a conocer más sobre nuestro voluntariado siguiéndonos en redes sociales, donde compartimos día a día nuestro trabajo. Porque las juventudes no son solo el futuro: son protagonistas del presente.