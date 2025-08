DIPUTADO BIANCHI EMPLAZA AL PRESIDENTE BORIC A CUMPLIR SU PALABRA Y DAR URGENCIA AL FERIADO DEL 21 DE SEPTIEMBRE PARA MAGALLANES

​Inesperado rechazo tuvo el proyecto del Gobierno que reemplazaba el feriado nacional del 12 de octubre por una propuesta para que cada región tuviese un feriado permanente presentado por los Gobiernos Regionales y ratificado por los Consejos Regionales.



La iniciativa del Ejecutivo, buscaba establecer 16 feriados regionales de carácter permanente, pero en la sesión de Sala de este martes fue rechazada con 66 votos a favor y 68 negativas (entre rechazos y abstenciones).



Según aseguró el diputado magallánico, Carlos Bianchi, van a exigir al Presidente, Gabriel Boric, a cumplir su palabra con Magallanes y presentar un nuevo proyecto. "Hubo diputadas y diputados que votaron en contra o se abstuvieron de este proyecto de ley. El problema está en los plazos. O sea, este proyecto que pudo haber pasado hoy día al Senado ya no va a ser así. Por lo tanto, vamos a tener que volver a la carga para exigirle al presidente de la república que cumpla su compromiso, su palabra con respecto a el feriado permanente de los 21 de septiembre".



"Si bien este año cae un día domingo, ya a partir del próximo año es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, es un día de semana. En esa condición los plazos no están dando, no calzan. Vamos a tener que volver a exigirle al Presidente de la República que traiga un proyecto con suma urgencia para poder respetar el compromiso pactado de tener el feriado un 21 de septiembre". finalizó Bianchi.