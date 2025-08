17 EMPRESAS FIRMARON ALIANZA EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARTICIPANTES DEL VIRALIZA 40+ H2V & EMPRESAS EMERGENTES DE CORFO

El programa Viraliza 40+H2V Empresas Emergentes, impulsado por Corfo y ejecutado por Neopatagonia, cerró con una ceremonia en la que 17 empresas e instituciones regionales firmaron una alianza en beneficio de los emprendimientos participantes de esta formación.

Desde Corfo, la directora regional, María José Navajas expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en el marco del programa Viraliza 40+ "Este programa ha demostrado ser una herramienta efectiva para que las empresas puedan vincularse, colaborar y fortalecerse mutuamente. Hemos escuchado testimonios muy valiosos que dan cuenta de cómo se está construyendo un ecosistema colaborativo, tan necesario para enfrentar los desafíos actuales del emprendimiento. Como Corfo, estoy muy orgullosa de ver cómo este tipo de iniciativas están dando frutos concretos y ver a los emprendedores y empresarios que, gracias a esta experiencia, están avanzando con paso firme en su desarrollo".

Por su parte, Johana Olavarría, Coordinadora del Programa 40+ H2V, se declaró "completamente feliz. Creo que hemos tenido un cierre significativo, que era lo que querían los alumnos: firmar alianzas con empresas ya consolidadas regionalmente, potenciar la empleabilidad, formar un nuevo ecosistema en nuestra economía regional donde podamos apalancar acciones, articularlas entre nuestros pares. Hoy día se abrió también una instancia de networking. No tengo nada más que agradecer a todos quienes confiaron en Neo Patagonia como empresa, al equipo que nos apoyó internamente, a Corfo, porque gracias a ellos se impulsan este tipo de iniciativas. Este cierre creo que fue simbólico, fue distinto. Encantada de haber tomado este desafío".

Juan Larenas es diseñador gráfico y con su empresa Re3DMag fue uno de los emprendedores beneficiados con el programa Viraliza 40+ H2V & Empresas Emergentes. Opinó que la instancia le pareció "muy buena, además puede mostrar algunos proyectos nuevos que he desarrollado. Me sirvió para conocer a mucha gente, lo que para mí es necesario porque llevo poco tiempo en la ciudad no tenía mucho contacto, eso me ayuda bastante".

Rodolfo Guajardo es el gerente técnico de ACJ Construcciones Industriales, una de las empresas que firmó la alianza en beneficio de los emprendedores. Comentó que "mi participación consistió en dar el apoyo desde una empresa que, ya está un poco más consolidada, a los nuevos emprendedores para generar redes de contacto y, lo primordial, conocernos, vernos a las caras y saber uno, mirándolo a los ojos, con quién está tratando. Ya están consultando, hay especialidades en las que los emprendedores pueden prestar servicios a nuestra constructora, por ejemplo, calefacción, aseo industrial y ese tipo de cosas".

Este evento se realizó el pasado jueves 31 de julio de 2025 en la Cámara Chilena de la Construcción.





