CADEM: JARA SUBE 4 PUNTOS Y PASA AL PRIMER LUGAR (31%) Y MATTHEI (11%) CAE AL CUARTO PUESTO

Jara primera y Matthei cuarta. Este domingo se dio a conocer la primera encuesta Cadem de agosto, que muestra que la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei cayó al cuarto lugar (11%, 3 puntos menos que la semana pasada) en escenario de primera vuelta, siendo es superada por la oficialista Jeannette Jara, que recupera el primer lugar con 31% (4 puntos más que hace siete días), el republicano José Antonio Kast (29%, un punto menos que la semana pasada) y Franco Parisi (12%, un punto más que hace siete días).

Más atrás siguen Johannes Kaiser (6%, un punto más que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami (ambos con 1%). El 9% no votaría, no sabe o no responde.

Voto espontáneo. En intención de voto espontáneo, Kast alcanza 28% (3 puntos más que la semana pasada), Jara sube a 27% (3 puntos más) y Parisi a 10% (2 puntos más).

Luego aparecen Matthei (8%, 4 puntos menos) y Kaiser (6%, un punto más). 2% menciona a “otros” y 19% no sabe o no responde.

Segunda vuelta con Jara. En este escenario, Kast superaría a Jara por 12 puntos (49% vs 37%) y Matthei por 5 puntos (42% vs 37%). Parisi empataría con Jara (38% vs 38%) y Kaiser perdería por 7 puntos (39% vs 32%).

Voto decidido o posible. Además, un 48% dice que tiene decidido o podría votar por Kast, 41% por Matthei, 39% por Jara, 36% por Parisi y 21% por Kaiser.

En tanto, un 51% no votaría por Kast, 59% no lo haría por Matthei, 60% por Jara, 64% por Parisi y 67% por Kaiser.

Redes sociales. En relación a este punto, el candidato con mayor visibilidad en redes sociales es Kast (71%), seguido por Jara (69%) y Matthei (63%), mientras el despliegue en redes mejor evaluado es el de Parisi (49%), seguido por Jara (45%) y Kast (43%).

Sólo un 20% declara que ha visto o leído cosas positivas de Matthei mientras que el 54% afirma que lo que ha visto o leído es negativo.

Fuente: ex-ante.cl



