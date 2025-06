DIRECTORA NACIONAL DE SENCE ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE DOS FERIAS LABORALES EN AGOSTO PARA MAGALLANES

​El lunes 16 de agosto aterrizó en Punta Arenas la directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, Romanina Morales Baltra ¿Qué la traía por la zona? Grandes motivos: presentar a la nueva directora regional, Doris Sandoval Miranda y entregar las novedades de lo que serán las Ferias Laborales 2025 que se realizarán Punta Arenas y Natales, con formato híbrido y la participación de grandes empresas, durante el mes de agosto.



El paso de la directora, además, pudo ser aprovechado por las y los usuarios del servicio, ya que visitó dos cursos de capacitación que se están ejecutando en Punta Arenas: Instalaciones Eléctricas Tipo F y G, con certificación SEC y Operaciones Básicas de Pastelería, curso donde las alumnas realizaron una muestra gastronómica donde pudieron aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la capacitación.



“La visita a la región de Magallanes y Antártica Chilena tuvo un propósito de presentar a nuestra directora regional titular, Doris Sandoval Miranda, quien asume desde el día de ayer. Ayer tuvimos una agenda bien contundente con el delegado presidencial, el gobernador, visitamos un curso de instalaciones eléctricas y obviamente nos reunimos con nuestras personas funcionarias”, detalló la directora Romanina Morales Baltra.



Además, la directora nacional anticipó la fecha de la versión 2025 de la Feria Laboral SENCE. “Para la región, también estamos muy contentos y contentas, porque queremos dar aviso que el día 20 y 27 de agosto vamos a tener ferias laborales. El 20 en Punta Arenas y el 27 en Natales, con un sentido híbrido, lo que significa que será presencial los días señalados y el resto del tiempo, a través, de la BNE.cl y aquí vamos a poder hacer el match perfecto de lo que está en la oferta de los sectores económicos con las personas que quieren mejorar su empleo o, bien, buscan empleo”.



Destacando el trabajo interinstitucional



Una de las principales actividades que realizó la directora nacional en la región fue visitar el curso Operaciones Básicas de Pastelería, del programa de Becas Laborales, que está realizando un grupo de usuarias de Fosis, institución con la que Sence regional suscribió un convenio de colaboración a finales de 2024.

El director regional de Fosis Felipe Jeria, expresó la importancia de las alianzas entre instituciones para lograr mayores beneficios para las personas usuarias de los programas del Estado.



“No es banal entender que muchos de estos cursos son utilizados por las mujeres, en Fosis, por ejemplo, aproximadamente el 85% de las personas que postulan a nuestra oferta programática de la línea Emprendimiento, son de mujeres y, de ese 85%, la mayoría son jefas de hogar y mujeres que cuidan. Por tanto, son mujeres que han presentado barreras estructurales para la generación de ingresos y para el autoempleo. Entonces estas alianzas intersectoriales que se generan permiten abrir nuevas oportunidades porque complementan los programas de Fosis junto con los programas de Sence y, de esa manera, las personas adquieren herramientas que van nutriendo su quehacer”, remarcó el director.



Al respecto, la recién asumida directora regional, Doris Sandoval Miranda opinó que esta es la “la expresión de un trabajo colaborativo al interior del Estado. En la región todavía tenemos una brecha que permanece. El desempleo afecta mayormente a las mujeres, entonces todos nuestros esfuerzos van en ese propósito. En el caso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con esta decisión de apostar a acortar la brecha en la región de Magallanes, casi el 60% de nuestros programas del año pasado fue realizado por mujeres. Lo que habla de que el discurso tiene que ir acompañado de la acción.”



Cambiando vidas



Para las alumnas del curso de pastelería haber podido realizar este curso les ha abierto un abanico de nuevas posibilidades para surgir en la vida y seguir aportándole a sus familias, como muchas ya lo hacen desde siempre con su rol de cuidadoras.



Así lo evidencia Marcela Vera Aguilar, quien ha sido dueña de casa toda su vida y vio en este curso la opción para atreverse a desarrollar una actividad para ella. “Fui una dueña de casa por más de 20 años, entonces nunca había salido de mi hogar. Me encantaba esto de aprender cocina, pero nunca me había atrevido a hacer un curso, siempre era para mi familia. Pero para mí ha sido muy importante porque aprendí que tengo muchos talentos y que los voy a ir desarrollando para beneficio mío y de mi familia”, destacó.



Dorka Guerrero Toro, alumna, emprendedora y cuidadora de sus tres nietas, agradeció esta oportunidad, “He aprendido bastante. Yo soy de esas personas que vende empanaditas y ahora me voy a innovar, voy a hacer tortitas, coctelería. Para mí que soy cuidadora, les digo que hay que innovar y salir adelante”, recomendó.



En tanto, para Paulina Fuentes Melian, el curso también significó un espacio de encuentro con las pares donde poder compartir sus vivencias y sus experiencias personales: “Más allá de las recetas y todo lo que aprendimos se hicieron alianzas, amistades y se generó un vínculo afectivo muy lindo. Si bien yo hacía cosas en mi casa, no es lo mismo contar con una profesora que te lo enseñe y ahora tengo mi objetivo claro de que ésta es mi área”, sentenció.



“Sin duda para nosotros como administración ha sido eje clave en nuestra gestión toda la perspectiva de género. Las mujeres siempre hemos sido segregadas o tenemos una dificultad de acceso no solo a la capacitación sino también al empleo por nuestro rol. Hemos sido cuidadoras de nuestros hijos, de nuestras hijas y posteriormente somos cuidadoras de nuestros padres, por lo tanto, el Estado tiene el deber jurídico, moral y ético de abrirle espacio a la mujer para que tengan su actividad e independencia económica”, finalizó la directora nacional de Sence, Romanina Morales Baltra.