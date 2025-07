CADEM: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS EN PRIMERA VUELTA CON 27% MIENTRAS QUE EN EL TERCER PUESTO SE UBICA MATTHEI CON 14%

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la tercera semana de julio, muestra un empate con un 27% de las preferencias entre Jeannette Jara (-2%) y José Antonio Kast en primera vuelta.

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei con un 14%, seguida por Franco Parisi con 9% (+1%) y Johannes Kaiser con 8% (+2%),

Más atrás se ubican Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-3%) y Eduardo Artés con 1% (+1%).

Finalmente, 11% no votaría, no sabe o no responde.

Intención de voto espontáneo

En la intención de voto espontáneo, Jeannette Jara cae 4 puntos quedando con 24%, mientras que José Antonio Kast baja 2 puntos posicionándose con un 21%

Por su parte, Evelyn Matthei sube 3 puntos para llegar a los 12%, seguida por Franco Parisi con 8%(+1%), Johannes Kaiser con 8% (3%), y Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 1%.

Fuente: cnnchile.com