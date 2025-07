SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ QUE EL PRESIDENTE BORIC REMUEVA DE SU PUESTO A DIRECTOR DEL SII TRAS DENUNCIA POR NO PAGO DE CONTRIBUCIONES: "ES UNA INMORALIDAD QUE CONTINÚE EN EL CARGO"

​El senador Karim Bianchi exigió que el presidente de la República tome cartas en el asunto y remueva de su cargo al director del Servicio de Impuestos Internos Javier Etcheberry, tras conocerse la denuncia contra él por no pago de contribuciones a una de sus viviendas durante nueve años.



"Este señor no puede seguir al mando del Servicio de Impuestos Internos, ya que sería una falta de vergüenza y de moralidad porque no puede ser que él les exija a otros lo que no es capaz de cumplir siendo la máxima autoridad de este órgano fiscalizador", indicó el parlamentario por Magallanes tras conocerse que Etcheberry desea continuar en el puesto.



Bianchi puntualizó que "al ser un cargo de alta dirección pública, solo cabe pedirle al presidente que lo saque de su cargo y esperamos que lo haga" y también hizo un emplazamiento al gobierno para que "detenga este mecanismo que se ha diseñado para recaudar más dinero ahogando a la ciudadanía subiéndole el precio a sus propiedades."



"Hay gente que, con mucho esfuerzo, como adultos mayores y clase media, paga sus contribuciones, incluso dejando de pagar otras deudas para estar al día, por lo que se debe terminar con esta injusticia", cerró el senador Bianchi.