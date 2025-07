DIPUTADO MATHESON Y BUSES ELÉCTRICOS: "ESTE GOBIERNO SE VA A TERMINAR Y NO VAN A CUMPLIR LA META DEL CENTENAR DE UNIDADES PARA PUNTA ARENAS"

Con bombos y platillos se anunció el pasado viernes, la llegada de diez buses de alto estándar, para reforzar la cobertura de transporte público en Punta Arenas. Una medida que, si bien fue valorada por el diputado Christian Matheson, lamentó que, a seis meses de terminar el gobierno, las promesas que hicieron hace dos años de incorporar 100 buses eléctricos al transporte público de Punta Arenas, con una inversión de 130 mil millones de pesos, aún no vea la luz.

"Por cierto que es importante renovar la flota de microbuses en Punta Arenas, como también la implementación de este sistema en Puerto Natales, de manera que el transporte público responda a las necesidades reales de la población, y en ese sentido, aunque es insuficiente, celebró la incorporación de diez buses con motores a combustión en Punta Arenas, pero es preocupante el poco avance y falta de gestión que ha existido para implementar la promesa realizada por el gobierno y el gobernador regional hace dos años, de incorporar durante este año 100 buses eléctricos al transporte público de Punta Arenas, pero también es preocupante el total desconocimiento que se tiene acerca de la implementación de un electro terminal que posibilite su funcionamiento", acusó el legislador.

El parlamentario magallánico recordó que "estamos enfrentados a un gobierno que se ha dedicado a prometer y firmar convenios, pero no llevar a cabo acciones que realmente beneficien a la población, e incluso en algunas oportunidades negar la posibilidad de aprobación de proyectos de ley que reactiven el desarrollo, como es el caso del proyecto de ley para agilizar los permisos sectoriales, que luego de ser aprobado en el Congreso, ha sido impugnado al Tribunal Constitucional por 42 diputados del propio gobierno. Este tipo de trabas, más la poca gestión para poner en marcha proyectos de alto impacto social, es lo que tiene estancada a la región y al país".

El diputado agregó que "lo cierto es que este gobierno se va a acabar y no van a cumplir la promesa del centenar de buses eléctricos para Punta Arenas. Nuestra región se merece no sólo buses de alto estándar, sino también un transporte público eficiente y amigable con el medio ambiente, pero a esta administración eso no le interesa".

