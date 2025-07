DIPUTADA MORALES PIDE AL GOBIERNO A ADOPTAR MEDIDAS ANTE TRÁFICO DE DROGAS EN FF.AA.: “NO QUEREMOS QUE EL CRIMEN ORGANIZADO LLEGUE A MAGALLANES”

​En la Cámara de Diputadas y Diputados la parlamentaria Javiera Morales se refirió a los casos de narcotráfico que han permeado a las Fuerzas Armadas en el norte del país. En la instancia, valoró que el Ministerio de Defensa haya ordenado test de drogas en los cuarteles del norte, pero llamó a extender esta política a Magallanes. “Lo que sucedió en el norte es terrible y le digo a nuestro Gobierno: no dejemos que esto llegue a Magallanes. Adoptemos las mismas medidas con urgencia y responsabilidad”, sostuvo.



Este martes comenzó la formalización de los siete exfuncionarios de la Fuerza Aérea acusados de trasladar drogas incluso en avión institucional. A este hecho se le suma el hallazgo de un termo con drogas al interior de un recinto militar, lo que ha despertado las alarmas al interior de las Fuerzas Armadas.



La diputada calificó los hechos de “preocupantes” y que “se trata de una situación de extrema gravedad. Que el crimen organizado, el narcotráfico se infiltre en las instituciones que son las encargadas de vigilar, de resguardar y proteger nos llena de preocupación y ocupación como miembros de este Congreso”.



Además, recalcó que si bien Magallanes presenta mejores índices de seguridad en comparación con otras zonas, el narcotráfico ya ha dado señales de presencia. “Vemos todos los días noticias de decomisos de droga y cigarros en la prensa local. El 2024 ha sido un año récord en incautaciones. No queremos que el crimen organizado penetre nuestra región”, señaló Morales.



Finalmente, la legisladora hizo un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de resguardar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos, y no descartó que se evalúe aplicar test de drogas a funcionarios en la región: “No vengo a infundir miedo, como lo hace la derecha. Vengo a proponer soluciones. Debemos prevenir para no tener que lamentar”, concluyó.