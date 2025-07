EE.UU. BUSCA RECONSTRUIR INDUSTRIAS CLAVES": ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE DETRÁS DEL ARANCEL AL COBRE Y EFECTOS EN CHILE

​Esta mañana, en una nueva edición del programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva sostuvo una conversación sobre dos temas de alta relevancia: las pensiones vitalicias que reciben los expresidentes de Chile y la reciente amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos al cobre chileno.



Correa Silva fue enfático al criticar el sistema actual de pensiones para los exmandatarios. "Los presidentes y expresidentes hay que cuidarlos, hay que dignificar la presidencia, pero eso no significa tampoco generar esta situación de que tenemos un presidente que va a terminar su mandato con casi 40 años, tiene muchos años por delante por trabajar... va a recibir una jubilación muy importante que no la tienen otras personas en el país", afirmó. Añadió que, proyectado en el tiempo, "va a recibir más de ocho mil millones de pesos, me parece bastante inapropiado e injusto". Sin embargo, también advirtió sobre el riesgo de abandonar a quienes han ocupado la primera magistratura: "Me parecía vergonzoso que un presidente de Chile termine sumido en la pobreza, tampoco es la idea, no tiene que ver con ningún color político".



En cuanto a los eventuales aranceles del 50% que Estados Unidos podría imponer al cobre, Correa expresó su preocupación por el impacto que una medida de este tipo podría tener en la economía nacional. "El cobre sigue siendo el sueldo de Chile del fisco", sostuvo, recordando que una parte significativa de la producción nacional se exporta al país norteamericano. " el 65% de la importación del cobre de EEUU viene de Chile, Chile es clave para el desarrollo de EEUU. Canadá también es muy importante (con un 17%) y luego México (9%)", explicó.



Según el economista, este tipo de tarifas no afectarían directamente a los productores nacionales como Codelco, sino que se reflejarían en el mercado estadounidense: "Esta tarifa no es que la estén pagando los productores, no es que Codelco vaya a pagar este impuesto, al final lo va a notar el consumidor final en Estados Unidos".



Correa también entregó un análisis geopolítico del contexto, señalando que “EEUU lo que busca es reconstruir industrias, con todas estas medidas es reconstruir industrias claves de su desarrollo”. Enfatizó además la importancia estratégica del cobre: "El cobre es muy importante para ellos, se usa para la construcción, el sector de la defensa, semiconductores, aviación, barcos, data center, baterías de litio, radares, misiles, etc".



Finalmente, se mostró escéptico sobre la viabilidad de que la medida se concrete: "Difícilmente creo que EEUU pueda aplicar estos aranceles del 50%". Y recordó lecciones históricas: "En los años 70 tuvimos la famosa crisis del petróleo donde EEUU era muy dependiente del petróleo de Medio Oriente, en esa crisis EEUU se dio cuenta que tenían un problema de seguridad y de su motor productivo", concluyendo que "hoy en día EEUU es totalmente independiente en ese sentido".







