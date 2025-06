ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE Y LA TENSIÓN EN EL ESTRECHO DE ORMUZ "EL ACTUAR DE EEUU NO ES PARA PROVOCAR UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL SINO PARA EVITARLA"

​Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva entregó un profundo análisis geopolítico centrado en el conflicto en Medio Oriente y la creciente tensión en el estrecho de Ormuz.



Correa abordó el conflicto entre Israel y Hamas, describiéndolo como un conflicto de larga data: “Aquí el conflicto es eterno, 2000 años por decirlo así”. Explicó que la situación se intensificó hace casi dos años, cuando “Hamas refugiado y permeado dentro de la población de Gaza ingresa a territorio israelí, asesina y secuestra de manera muy cobarde”, lo que provocó una dura respuesta por parte de Israel, que “sale a la caza de estos terroristas”.



Lamentó la pérdida de vidas civiles: “La destrucción de Gaza también nos duele porque han caído muchos inocentes, estos terroristas (Hamas) se refugian entre la gente”, y denunció que “Israel está bajo ataque de distintos frentes”.



Respecto al rol internacional, fue categórico al afirmar que “Irán es el que fomenta o el que ha financiado históricamente todos estos grupos terroristas desde el interior”. A su juicio, los ayatolás y la Guardia Republicana iraní “miran a Israel como una nación que hay que exterminar”. También criticó el rol pasivo de organismos internacionales: “Naciones Unidas, que ahora sale Guterres muy consternado por los ataques, la violencia, pero ¿qué ha hecho la ONU por el mundo en los últimos años?”



Correa destacó que si bien se habla de negociaciones, “hace 20 años que estamos con este problema”, y valoró la postura del presidente estadounidense Donald Trump: “Lo lógico de un gobierno que se preocupa por su pueblo sería parar y sentarse a negociar como ha dicho Trump”.



Sobre la situación interna en Irán, apuntó: “Hay problemas en la economía iraní, hay aumento de la pobreza, hay un malestar interno... en vez de reaccionar por proteger a su pueblo, están amenazando a EE. UU.”. Aseguró que el accionar estadounidense no busca escalar el conflicto: “El actuar de EE. UU. no es para provocar una tercera guerra mundial si no para evitarla, para invitar a una negociación de los países involucrados”.



En cuanto al estrecho de Ormuz, un punto estratégico del comercio mundial de petróleo, advirtió que Irán podría intentar minarlo, aunque aclaró: “Ellos podrían colocar minas pero no cortar el estrecho, porque si lo hicieran sería una transgresión a territorios de otros países”. De todas formas, consideró que “podría generar una ralentización del flujo de los buques”, aunque este petróleo en su mayoría “alimenta a India, Pakistán, China, Corea del Sur, no es algo que pegue a EE. UU. para nada”.



Finalmente, reiteró que Irán se encuentra en una posición muy vulnerable: “¿Para qué va a seguir atacando a Israel? ¿Para qué va a iniciar ataques contra EE. UU.? Tiene todas las de perder”.