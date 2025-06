AUTORIDADES PIDEN ACELERAR CARRETERA NACIONAL PARA DEJAR DE DEPENDER DE RUTAS ARGENTINAS

Una alianza estratégica entre autoridades locales y gremios de transporte se consolidó en Punta Arenas durante una reunión clave que reunió al alcalde Claudio Radonich, al gobernador de Aysén, Marcelo Santana, y al presidente del gremio de camioneros UTRAMAG, Jaime Cárdenas. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en soluciones concretas para mejorar la conectividad entre Aysén y Magallanes a través de territorio chileno, sin depender del tránsito por Argentina, especialmente ante los constantes inconvenientes que enfrentan los transportistas nacionales al cruzar la frontera.



"El 80% de la carga que llega a Magallanes, desde alimentos hasta materiales de construcción y vehículos, lo hace por vía terrestre, y actualmente depende casi completamente del paso por Argentina", afirmó el alcalde Radonich. "Cada año, más de 20.000 camiones cruzan por ese país, y no es la primera vez que se cambian las reglas del juego, desconociendo tratados de libre tránsito. Lo que proponemos, y en lo que ya estamos trabajando desde febrero con el nuevo gobernador de Aysén, alcaldes de la zona y los propios camioneros, es impulsar con decisión la inversión en una alternativa 100% chilena".



El jefe comunal insistió en que no se trata solo de un tema logístico, sino de soberanía y proyección de desarrollo para el extremo sur de Chile. "Mientras en Santiago se celebran anuncios de nuevas líneas de Metro y trenes al aeropuerto, en el extremo sur seguimos esperando una inversión similar para una carretera estratégica. Esto no es solo para unir pequeñas localidades; es para garantizar independencia económica, seguridad territorial y frenar la pérdida de población en regiones como Aysén", enfatizó.



En este mismo sentido, el gobernador de Aysén, Marcelo Santana, coincidió en la urgencia de avanzar en un plan concreto de conectividad interior. "Nuestros gremios de camioneros son quienes abastecen al sur austral, y hoy enfrentan malos tratos y condiciones deficientes en Argentina. Por eso pedimos una conectividad Chile por Chile. Debemos avanzar en rutas bimodales, mejorar carreteras y exigir que el Ministerio de Obras Públicas finalmente ponga en la agenda nacional a nuestras regiones", sostuvo.



Santana destacó que su región tiene mucho que aportar al proyecto, tanto en mejoras internas como en la coordinación con otros actores públicos. "Podemos acelerar mejoras en la Ruta 7, impulsar barcazas más eficientes entre Puerto Ibáñez y Natales, y presionar al gobierno para que este tema deje de ser secundario. Es una deuda con todo el sur de Chile", agregó.



Jaime Cárdenas, líder del gremio UTRAMAG, valoró la instancia. "Para nosotros esta reunión fue trascendental. Venimos llegando desde Argentina y sabemos lo difícil que es ese tránsito: maltrato, desgaste físico y carreteras en mal estado. Pero siempre cumplimos con traer la carga. Hoy soñamos con dejar ese paso como alternativa, y que la Ruta Austral sea nuestra vía principal", señaló. El dirigente también subrayó la urgencia de actuar rápido: "Hay voluntad, ahora necesitamos gestión. El sur no puede seguir esperando".



El encuentro marca un paso más en una articulación regional que busca instalar la Ruta 7 como una prioridad nacional, no solo desde el punto de vista vial, sino como una política de Estado que garantice la integración plena del territorio. "Aquí no se trata de colores políticos ni de discursos de campaña. Se trata de decisiones para los próximos 20 años, pensando en el desarrollo y la soberanía de nuestras dos regiones más australes", cerró Radonich.