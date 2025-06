EN PUERTO WILLIAMS: PERSONAL MÁS AUSTRAL DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES CONMEMORA 92° ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

La delegada Constanza Calisto reconoció a un matrimonio de detectives que culminarán sus funciones en la zona tras cinco años y medio de servicios.



En Puerto Williams, la dotación más austral de la Policía de Investigaciones en el país, conmemoró el 92° aniversario de dicha entidad con un izamiento de la bandera institucional junto a diversas autoridades locales y funcionarios de servicios públicos.



A tempranas horas de hoy jueves 19 de junio, el personal compuesto por cuatro policías –dos matrimonios de detectives-, realizó este acto solemne en el frontis de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, donde posteriormente recibió saludos protocolares de autoridades pertinentes.



El jefe de Avanzada de Migraciones y Policía Internacional, subprefecto Gabriel Córdova, mencionó que "es muy gratificante poder izar el pabellón institucional en la ciudad más austral del mundo, que es Puerto Williams, y estoy muy agradecido de la confianza y el apoyo de las autoridades".



La unidad policial asentada en dependencias de dicha Delegación, cumple funciones de control migratorio en los tres pasos fronterizos existentes en Isla Navarino: Puerto Williams, Aeródromo Guardiamarina Zañartu y Puerto Navarino. "Acá es un lugar muy turístico, y este año hay una proyección bastante alta en la recalada, tanto de cruceros como de naves menores. Con la reactivación del cruce entre Ushuaia y Puerto Navarino, hay un incremento bastante significativo en el turismo. Los cuatro detectives de esta Avanzada, vamos a seguir trabajando arduamente para cumplir la labor que nos encomendaron en Puerto Williams", recalcó Córdova.



Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, quien estuvo presente en la ceremonia de izamiento y posterior saludo protocolar, mostró su agradecimiento por las labores brindadas por parte de esta institución con más de 40 años de historia en Puerto Williams, tras su establecimiento el 29 de octubre de 1984.



"Queremos seguir respaldando el trabajo que día a día realizan y ejecutan en nuestra provincia, con especial énfasis en migraciones, pero por sobre todo colaborando en la promoción preventiva de delitos. Vamos a seguir trabajando codo a codo, a pesar de que ya somos de ministerios distintos, del Interior y de Seguridad Pública, pero eso no exenta todos los desafíos que tenemos en común para seguir avanzando hacia una comunidad más protegida y segura en el fin del mundo", sostuvo la máxima autoridad provincial.



Asimismo, la delegada Calisto tuvo oportunidad de hacer entrega de un presente al subcomisario Diego Alviña y la inspectora Vanessa Rubio, quienes tras cinco años y medio de funciones en Puerto Williams, serán trasladados a Tocopilla, Región de Antofagasta. "Resaltamos el destacable trabajo que este matrimonio de detectives ha realizado durante este período. No sólo en el resguardo de nuestras fronteras y seguridad, sino que también en la positiva vinculación con la comunidad que permanente han tenido. Esperamos que su estadía en la capital provincial haya sido grata y toda la experiencia adquirida sirva para sus nuevos desafíos", manifestó la autoridad gubernamental.



El subcomisario Alviña evaluó positivamente su experiencia en Isla Navarino, tanto en el ejercicio de funciones migratorias como en la relación con la población. "Sin duda, lo que más tendremos en recuerdo es el trato que tuvimos con la comunidad, una comunidad que nos acogió desde el momento que nosotros llegamos en el año 2020, una comunidad que ha sido muy respetuosa y nos ha tratado con mucho cariño. No solamente a nosotros, sino que a nuestra institución en general. Eso es un premio y un privilegio que no se ve en todas partes", comentó.





​