Punta Arenas,
8 de agosto de 2025

CORFO IMPULSA FONDO DE INVERSIÓN PILOTO PARA MAGALLANES EN COORDINACIÓN CON ACTORES REGIONALES

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

corfofondomagallanes

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de inversión en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Gerencia de Inversión y Financiamiento (GIF) de Corfo está impulsando una inédita instancia piloto para la estructuración de un Fondo de Inversión de Capital de Riesgo, iniciativa que busca articular actores públicos y privados con miras a dinamizar el desarrollo productivo regional.


Este fondo, actualmente en fase de diseño, forma parte de un plan piloto liderado por la GIF de Corfo, y tiene como propósito canalizar inversiones hacia sectores estratégicos definidos por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), así como hacia otras áreas que contribuyan al crecimiento sostenible de Magallanes.


Durante una reciente reunión técnica realizada el 30 de julio, se abordaron aspectos generales sobre el funcionamiento de los Fondos de Inversión Privados, junto con la presentación de los principales programas de Capital de Riesgo que ofrece Corfo. Asimismo, se identificaron potenciales inversionistas interesados en aportar recursos a un futuro fondo regional, sentando las bases para una colaboración estratégica entre el sector público y el privado.


María José Navajas, directora regional de Corfo Magallanes, valoró el encuentro como una instancia clave para avanzar hacia nuevas herramientas de financiamiento. “Tuvimos la oportunidad, gracias a la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, de conocer conceptos fundamentales sobre fondos de inversión y dialogar con actores clave sobre cómo avanzar, de forma concreta, hacia la creación de un fondo regional en un futuro cercano”. Agregó “Queremos acercar herramientas de financiamiento más sofisticadas al territorio y abrir oportunidades reales de inversión para Magallanes, con foco en sus vocaciones productivas y capacidades locales. Esta es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional desde una perspectiva innovadora y sostenible.”


Víctor Besoain, jefe del Departamento de Capital de Riesgo de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, destacó el carácter inédito del trabajo que se está realizando en Magallanes, “Sostuvimos una reunión para incentivar a administradoras a estructurar un fondo de inversión en y para Magallanes, idealmente vinculado a los sectores priorizados por el Comité de Desarrollo Productivo Regional - CDPR. Es un desafío complejo, pero confiamos en que, con el compromiso de los actores presentes, podremos avanzar. Este proyecto es un piloto: sería la primera vez que desde la Gerencia impulsamos un fondo con estas características regionales, y si resulta, podría replicarse en otras zonas del país. Esperamos concluir con una reunión clave en octubre, donde entregaremos insumos estratégicos del Gobierno Regional, Corfo y potenciales inversionistas locales, además de explorar beneficios tributarios. Sabemos que armar un fondo toma tiempo, pero estamos dando pasos concretos para que esto se haga realidad.”


El Fondo de Inversión es entendido como un vehículo financiero que permite reunir capital de diversos aportantes para ser invertido en una cartera diversificada de instrumentos, adaptándose a las condiciones y necesidades del entorno regional.


Luis Alvarado, CEO MEB Patagonia, destacó la oportunidad de participar de estas instancias. “El impulsar iniciativas como un Fondo de Inversión para Magallanes es una clara señal que los ojos hoy están puestos en nuestra región. Hoy contamos con oportunidades empresariales únicas y debemos invertir en nuestra diversificación productiva un fondo en la región puede ser el canalizador de estás oportunidades, y es el eslabón que hace crecer en otras regiones los emprendimientos dinámicos, a seguir empujando el despegue de la región”


Hito clave


En el mes de octubre se proyecta una nueva jornada de trabajo que reunirá a administradoras de fondos, representantes del Gobierno Regional y Corfo, con el fin de generar condiciones concretas para estructurar un Fondo de Inversión exclusivo para Magallanes.


Esta iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.


40+ Directora Corfo

17 EMPRESAS FIRMARON ALIANZA EN BENEFICIO DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARTICIPANTES DEL VIRALIZA 40+ H2V & EMPRESAS EMERGENTES DE CORFO

CORFO IMPULSA FONDO DE INVERSIÓN PILOTO PARA MAGALLANES EN COORDINACIÓN CON ACTORES REGIONALES

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

​Esta Iniciativa busca posicionar a Magallanes como una región pionera en el uso de herramientas de financiamiento avanzadas para fomentar el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica.

