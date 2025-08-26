Punta Arenas,
26 de agosto de 2025

HIF Y CORFO IMPULSAN PRIMER PROYECTO DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE EN CHILE PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES CARBONO-NEUTRALES

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

dachifpuq

En un nuevo paso hacia la descarbonización, la directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, Ana María Ruz; junto a la directora regional de Corfo, María José Navajas, recorrieron las instalaciones de la planta HIF Haru Oni, para constatar los avances del primer sistema de Captura Directa de Aire (DAC) que se implementa en Chile.


El proyecto, desarrollado por HIF en colaboración con importantes centros de investigación en Alemania, tiene como objetivo desarrollar, implementar y validar una prueba de concepto de la tecnología DAC en la planta Haru Oni, para la producción de e-Combustibles y su integración en procesos industriales de la planta. El proyecto busca demostrar la viabilidad técnica, económica y comercial de esta innovación, con el objetivo de incorporar aprendizajes y escalar este proyecto de descarbonización desde Chile hacia el mundo.


Con el apoyo de US$1 millón del instrumento Innova Alta Tecnología de Corfo y una inversión sobre los US$20 millones, en esta prueba conceptual se espera capturar hasta 600 toneladas anuales de CO₂ directamente desde la atmósfera.


Este CO₂ será utilizado para producir combustibles carbono-neutrales, como e-Metanol y e-Gasolina, destinados principalmente a sectores donde la electrificación no es una opción inmediata. Los e-Combustibles se producen con hidrógeno verde y CO2 reciclado y se pueden utilizar en motores e infraestructura existente, siendo un reemplazo inmediato de los combustibles convencionales.


"La experiencia de largos años de profesionales chilenos en combustibles fósiles de la Región de Magallanes que trabajan hoy en HIF Haru Oni, es un importante complemento a los investigadores alemanes para alcanzar la modularidad y eficiencia que requiere la tecnología DAC, y se abre también un espacio para investigadores chilenos en una tecnología que impactará los mercados internacionales", destacó la directora ejecutiva del Comité de H2V de Corfo, Ana María Ruz.


Este proyecto demuestra el potencial de una empresa chilena para liderar el desarrollo de tecnologías limpias a nivel global, con un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Se espera que la instalación esté finalizada en diciembre de este año, convirtiendo a HIF Haru Oni en la primera planta en capturar carbono del aire para la producción de e-Combustibles.


OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

