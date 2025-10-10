Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

PÁRVULOS DEL COLEGIO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS CONOCIERON EL MATERIAL AÉREO Y TRABAJO DE LA IVª BRIGADA AÉREA

​El recorrido permitió a los pequeños interactuar directamente con las aeronaves y conocer más sobre las funciones y responsabilidades del personal que integra la Institución.

VISITA IVBA BACH COLEGIO BRITANICO PUNTA ARENAS 4

​El martes 7 de octubre, en el marco de las actividades de vinculación con el medio de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) a lo largo del país, la Base Aérea Chabunco abrió nuevamente sus puertas a la comunidad escolar, recibiendo en esta ocasión a un grupo de párvulos del Colegio Británico de Punta Arenas (The British School), quienes vivieron una jornada educativa llena de aprendizaje y asombro.

 
Durante la visita, los niños y niñas recorrieron una exposición estática preparada por los Aviadores Militares de la IVª Brigada Aérea, la cual incluyó aeronaves y equipos que forman parte del quehacer operativo de la FACH en la Región de Magallanes. Entre ellos, destacaron el avión DHC-6 Twin Otter, el caza F-5 Tigre III, el helicóptero Bell-412, así como la presencia de Comandos de Aviación y personal de Sanidad.

 
El recorrido permitió a los pequeños y sus profesores interactuar directamente con el material aéreo y conocer más sobre las funciones y responsabilidades del personal que integra la Institución, fomentando el interés por la labor que cumple la Fuerza Aérea en el extremo sur del país.

 
La jornada continuó en las dependencias del Grupo de Aviación N°6. En la oportunidad, los párvulos conocieron cómo se desarrollan las operaciones aéreas y las misiones de apoyo a la comunidad que realiza la Unidad.

 
Con gran entusiasmo, los niños disfrutaron de una experiencia que combinó educación, recreación y valores, conociendo de cerca la vocación de servicio y el compromiso que caracteriza a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea de Chile.

EXITOSA FERIA VOCACIONAL SE REALIZÓ EN BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS Y PUERTO MONTT COORDINAN AGENDA CULTURAL Y PLAN DE DESARROLLO AUSTRAL

​Alcaldes Radonich y Wainraihgt junto al gobernador Santana impulsan acuerdos para traer artistas al sur, fortalecer el Plan Salmón 2050 y reactivar la ruta Chile por Chile.

​Alcaldes Radonich y Wainraihgt junto al gobernador Santana impulsan acuerdos para traer artistas al sur, fortalecer el Plan Salmón 2050 y reactivar la ruta Chile por Chile.

PROYECTOS SALMONICULTORES MILLONARIOS CONTINÚAN ENTRAMPADOS EN MAGALLANES

SEREMIS DE GOBIERNO PARTICIPAN EN DESPLIEGUE REGIONAL PARA ACTIVAR EL PASE CULTURAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE CAPACITA EN MODELO DE INTERVENCIÓN DEL RIESGO EN VIOLENCIA SEXUAL EN JÓVENES EN CONFLICTO CON LA JUSTICIA

