PÁRVULOS DEL COLEGIO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS CONOCIERON EL MATERIAL AÉREO Y TRABAJO DE LA IVª BRIGADA AÉREA

​El martes 7 de octubre, en el marco de las actividades de vinculación con el medio de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) a lo largo del país, la Base Aérea Chabunco abrió nuevamente sus puertas a la comunidad escolar, recibiendo en esta ocasión a un grupo de párvulos del Colegio Británico de Punta Arenas (The British School), quienes vivieron una jornada educativa llena de aprendizaje y asombro.



Durante la visita, los niños y niñas recorrieron una exposición estática preparada por los Aviadores Militares de la IVª Brigada Aérea, la cual incluyó aeronaves y equipos que forman parte del quehacer operativo de la FACH en la Región de Magallanes. Entre ellos, destacaron el avión DHC-6 Twin Otter, el caza F-5 Tigre III, el helicóptero Bell-412, así como la presencia de Comandos de Aviación y personal de Sanidad.



El recorrido permitió a los pequeños y sus profesores interactuar directamente con el material aéreo y conocer más sobre las funciones y responsabilidades del personal que integra la Institución, fomentando el interés por la labor que cumple la Fuerza Aérea en el extremo sur del país.



La jornada continuó en las dependencias del Grupo de Aviación N°6. En la oportunidad, los párvulos conocieron cómo se desarrollan las operaciones aéreas y las misiones de apoyo a la comunidad que realiza la Unidad.



Con gran entusiasmo, los niños disfrutaron de una experiencia que combinó educación, recreación y valores, conociendo de cerca la vocación de servicio y el compromiso que caracteriza a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea de Chile.



