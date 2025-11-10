Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR PROCESO ELECCIONARIO EN TIERRA DEL FUEGO

​El encuentro tuvo como principal objetivo asegurar que todas y todos los ciudadanos de las comunas de Tierra del Fuego puedan ejercer su derecho a voto de manera segura, ordenada y accesible.

​El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, encabezó una reunión de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con el propósito de planificar el despliegue y las acciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso eleccionario en la provincia.

 
El encuentro tuvo como principal objetivo asegurar que todas y todos los ciudadanos de las comunas de Tierra del Fuego puedan ejercer su derecho a voto de manera segura, ordenada y accesible.

 
“El gran propósito de esta coordinación es disponer de todos los dispositivos y medios de nuestras instituciones para que cada persona pueda participar en el proceso eleccionario sin inconvenientes. Esto implica revisar los recintos, sus alrededores y los medios de transporte que permitirán a las y los vecinos trasladarse desde sus hogares hasta los centros de votación”, señaló el Delegado Presidencial Provincial, José Campos Prieto.

 
Asimismo, la autoridad destacó que estas instancias permiten resguardar el proceso electoral en su totalidad, incluyendo el traslado y seguridad del material eleccionario, así como el trabajo de los funcionarios y equipos que participan en su desarrollo.

 
La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego reafirma con ello su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad de todas las personas durante el proceso democrático.


DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CUATRO ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR PROCESO ELECCIONARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CANDIDATA JENNIFER ROJAS SOBRE PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES: “ESTAR EN LA REGIÓN ES LA ÚNICA FORMA QUE UNO TIENE DE RECOGER LAS INQUIETUDES DE LAS PERSONAS”

JOSÉ BOHR

CARTELERA CULTURAL 08 DE NOVIEMBRE