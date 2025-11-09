SEREMI DE HACIENDA REAFIRMA QUE CHILE AVANZA CON FUERZA: ESTABILIDAD DE PRECIOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ALZA

La Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena informó que, según el último boletín publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en lo que va del año y 3,4% a doce meses.

El informe destaca el aumento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), principalmente por el alza de la carne de vacuno (4,8%) y los vinos (3,4%), mientras que las bajas más relevantes se registraron en vestuario y calzado (-3,1%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%).

Estos resultados confirman una estabilidad en los precios al consumidor, consolidando la tendencia de desaceleración de la inflación, lo que contribuye a proteger el poder adquisitivo de los hogares y a fortalecer la recuperación económica del país.

Asimismo, esta semana el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de septiembre creció un 3,2% interanual, impulsado por un incremento de 3,8% en el sector no minero, reflejando la continuidad del proceso de reactivación que vive la economía nacional durante 2025.

Declaración del Ministro de Hacienda, Nicolás Grau

“La economía se expande un 3,2 % de la actividad total, y aún más sólido es que se expande un 3,8 % cuando uno considera el PIB no minero. La trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda de un crecimiento de 2,5% para 2025”, señaló el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacando que “estas cifras muestran que el país avanza en una senda de crecimiento con estabilidad de precios y responsabilidad fiscal”.





El Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, destacó que: “Estos resultados dan muestra de que este Gobierno ha tomado buenas decisiones en materia económica y fiscal, logrando reducir una inflación que recibimos al alza y consolidando una tendencia sostenida de crecimiento. Nuevamente los organismos internacionales han debido ajustar al alza sus proyecciones de crecimiento para Chile, acercándolas a las estimaciones que nuestro Ministerio realizó a comienzos de año.”

Cerró con “la estabilidad macroeconómica alcanzada permite mantener condiciones favorables para la inversión y la planificación de proyectos en la región, lo que refuerza la confianza en la economía chilena y en su capacidad de crecimiento equilibrado.”

