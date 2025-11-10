Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

CON RECONOCIMIENTO A LA COMPAÑÍA EL CHUZO, MAGALLANES CELEBRÓ LA NOCHE DE LOS TEATROS

​Esta conmemoración nacional, que busca fomentar la activación de los circuitos teatrales y la democratización del acceso a la cultura, rindió este año un homenaje al destacado actor, director y académico chileno, Héctor “Tito” Noguera.

CUENTACUENTOS

​Con una emotiva y variada muestra de talento local, la región de Magallanes celebró el reciente viernes "La Noche de los Teatros". La jornada, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estuvo marcada por la entrega de un especial reconocimiento a la compañía de teatro El Chuzo, por sus destacados 28 años de trayectoria y aporte a las artes escénicas de la región.

La celebración, orientada a toda la familia, destacó por su variado programa. Incluyó música a cargo de Smoking Band; cuentacuentos con Julia Contadora de Historias; y radioteatro en vivo con la compañía CajaTeatro, que recreó "La mano", un capítulo del clásico magallánico Doctor Mortis. Además, se presentaron dos montajes: “Cenizas de un largo viaje”, personificación de José Bohr por Juan Aro (Paso Libre Teatro), y "Maestra del Fin del Mundo" (inspirada en Gabriela Mistral), de La Última Compañía. La jornada contó también con la especial participación del elenco ciudadano de teatro del Municipal de Punta Arenas.

El evento, que tuvo su epicentro en el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, contó con la presencia del Seremi de las Culturas, Luis Navarro, quien junto con agradecer la participación de las y los artistas durante la especial velada, resaltó que "vivimos Noche de Teatro, una iniciativa donde Magallanes se suma a este recorrido por Chile. Esta noche tan especial, donde el talento local lo pusimos en el centro y pudimos visualizar una puesta en escena maravillosa, de diferentes estilos, para las niñeces, las juventudes y, por supuesto, el público en general".

Esta percepción fue compartida por organizadores y asistentes. La actriz Paulina Carrasco, quien personificó a Gabriela Mistral (Maestra del Fin del Mundo) comentó: "Estoy feliz por la recepción del público, porque vinieron, aguantaron 3 horas acá con diferentes obras, disfrutaron, vibraron con cada una de ellas y pudimos también homenajear a una de las compañías que lleva 28 años. Así es que es una noche que para mí va a ser imborrable, igual que la huella de Gabriela Mistral".

El público asistente también valoró la calidad de la muestra. Belén Betancourt señaló que "la calidad del teatro regional es de un alto nivel y esta oportunidad de poder tener un viaje por la historia, poder aprender acerca de personajes tan célebres de este territorio y también disfrutar de música en vivo; ha sido una experiencia maravillosa que se agradece en profundidad".

De igual forma, Fabián Abarza, también asistente, comentó: "Se agradece todas estas oportunidades de compartir con gente que también disfruta del teatro. Vivir un momento bastante íntimo en este espacio que se escucha súper bien, con obras particulares de acá, súper rico. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, no se pierdan, todas las actividades que genere el Ministerio de las Culturas".

Esta conmemoración nacional, que busca fomentar la activación de los circuitos teatrales y la democratización del acceso a la cultura, rindió este año un merecido homenaje al destacado actor, director y académico chileno, Héctor “Tito” Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, recientemente fallecido.


JOSÉ BOHR

