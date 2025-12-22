PRESIDENTE DE JJVV MUÑOZ GAMERO CENTRO CUESTIONA RETROCESO EN CONTROL DEL “TUNNING” Y CONDUCCIÓN TEMERARIA EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana Vecinal y de la Junta de Vecinos Muñoz Gamero Centro de la ciudad de Punta Arenas, Manuel Muñoz, conversó con la ciudadanía para manifestar su profunda preocupación por la situación vial que enfrenta actualmente Punta Arenas, la que —según señaló— se ha vuelto cada vez más crítica.

En ese contexto, el dirigente fue enfático al señalar que “hoy día Punta Arenas vive una situación dramática a lo que es el tema vial, todos los días choques, esto sigue en aumento, el tema de la conducción sin documentos, conducción con alcohol y drogas... no hay una mirada de responsabilidad a quienes realizan daños”, advirtiendo que este escenario afecta directamente la seguridad de peatones, conductores y vecinos en general.

Muñoz también abordó la falta de continuidad en las medidas de control, especialmente en lo relacionado con vehículos modificados y conductas de alto riesgo en las calles de la ciudad. Al respecto, recordó que “hubo un buen golpe al tema de los tunning a principio de año pero al final esto se diluyó”, lo que, a su juicio, permitió que estas prácticas volvieran a instalarse sin mayores consecuencias.

Finalmente, el presidente vecinal reiteró el llamado a las autoridades competentes a reforzar la fiscalización, promover una conducción responsable y asumir una mirada más firme frente a quienes infringen la normativa, generando daños y poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad vial en Punta Arenas.

​



​



​

