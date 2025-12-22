Punta Arenas,
22 de diciembre de 2025

VECINOS DEL BARRIO JUAN PABLO II INAUGURAN OBRA PARTICIPATIVA QUE RETRATA SU IDENTIDAD

​La iniciativa, financiada por la Seremi de las Culturas y apoyada por el programa Quiero Mi Barrio, fue plasmada por la comunidad junto al artista regional Jorge “Cejec” Canicura. El diseño destaca la tradicional procesión de Jesús Nazareno y los orígenes del sector en la antigua Chacra Brazil.

muraljbII

​En una jornada marcada por el color y el reencuentro vecinal, este viernes se llevó a cabo el hito inaugural de los "Murales con Memoria" en el Barrio Juan Pablo II de Punta Arenas.

La actividad congregó a autoridades y pobladores en la Avenida Circunvalación Ramón Cañas, esquina Padre Joan Alsina Hurtos, lugar donde ahora luce la nueva obra de arte público.

Este proyecto nació de un esfuerzo colaborativo entre el Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el equipo barrial de Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El objetivo se centró en relevar la inspiración participativa y colectiva. Fueron los propios habitantes quienes decidieron qué historia contar en sus muros.

Durante el mes de noviembre, se realizaron diversas instancias de diálogo donde vecinas y vecinos, junto al artista visual magallánico Jorge “Cejec” Canicura, definieron el diseño. Respecto a este proceso creativo, el muralista explicó la dinámica de trabajo. "Todo se genera a través de reuniones previas con los vecinos, donde nos cuentan su historia, los relatos y las ideas que quieren plasmar. De ahí uno va sacando los bocetos que se envían para recibir sugerencias y cambios, hasta llegar a un diseño final", detalló Canicura. El artista valoró el compromiso local, agregando que "este barrio es bien participativo. Dentro de todos los que he pintado, ellos siempre están presentes, motivados en rescatar espacios de sus barrios, en este caso mediante los murales".

El resultado fue una pintura en gran formato que rescata dos elementos centrales del imaginario local: La histórica procesión anual de Jesús Nazareno —cuyo recorrido atraviesa justamente la avenida donde se emplaza la obra— y la memoria de la Chacra Brazil, representando los inicios del barrio a través de los animales que acompañaron a los primeros pobladores.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien acompañó a la comunidad durante el corte de cinta, destacó la importancia de estos procesos colectivos.

"Lo que hoy inauguramos no es sólo pintura sobre un muro, es un espejo de la identidad de la población Juan Pablo II. Cuando el arte nace de la participación y del diálogo entre vecinos, se transforma en patrimonio vivo. Como gobierno, nos llena de satisfacción financiar iniciativas donde la comunidad es protagonista de su propio relato, honrando tradiciones tan queridas como el Nazareno y recordando sus orígenes de esfuerzo", señaló la autoridad regional.

Para la comunidad, la obra tiene un valor que trasciende lo estético, respondiendo también a necesidades urbanas del sector. Jéssica Paredes, vecina del barrio, puso el acento en el rescate histórico y la función social del arte.

"Es súper importante, porque no sólo plasmamos lo que la gente siente en la forma de religión con Jesús Nazareno, sino que también está la historia de la Chacra Brazil, que marcó los inicios de la población", comentó la vecina. Paredes hizo hincapié en la necesidad de continuar con estas intervenciones. "Todavía nos queda harto por contar. Esperamos que Cultura siga apoyando la creación de más murales porque, como población, no tenemos áreas verdes. Entonces, por medio de los murales, vamos dándole más color a nuestro entorno".

La ejecución final contó con la participación activa de vecinos de todas las edades, quienes, pincel en mano y guiados por "Cejec", dieron vida a esta intervención en una de las avenidas principales del sector.

La ceremonia culminó en la Sede de la Junta de Vecinos N° 51, ubicada en calle Gaspar Marín. En este espacio, al que se sumó el alcalde de la capital regional, Claudio Radonich, las y los asistentes compartieron un café, recibieron postales de recuerdo de la obra y, lo más importante, intercambiaron relatos y experiencias sobre el proceso creativo que hoy embellece y refresca la memoria del barrio.


jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

