VECINOS DE LA JUNTA DE VECINOS GOBERNADOR PHILLIPPI PARTICIPARON EN JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS GRIFOS

En un espacio de diálogo abierto y cercano, Aguas Magallanes se reunió con integrantes de la Junta de Vecinos Gobernador Phillippi para desarrollar una nueva jornada informativa sobre el uso responsable de los grifos y la importancia que estos dispositivos tienen para la seguridad de la comunidad.

​



Durante el encuentro se abordaron temas esenciales como el funcionamiento de los grifos, su mantención y el rol clave que cumplen para apoyar la labor de Bomberos en caso de incendio. También se reforzó el llamado a denunciar cualquier manipulación irregular, ya que estas acciones pueden afectar su operatividad y poner en riesgo la seguridad del sector.

​



Como parte de la actividad, se realizó la apertura de un grifo para demostrar su correcto funcionamiento, medir presión y explicar en terreno cómo se verifica que el dispositivo opere de manera óptima. La demostración permitió resolver dudas e informar a la comunidad sobre el estado del equipamiento disponible en el sector.

​



Además, se abordaron otras consultas vinculadas al cobro de la boleta, límites de responsabilidad y los canales de comunicación disponibles para reportar emergencias o gestionar requerimientos. El equipo también reforzó la importancia del buen uso de la red de alcantarillado, recordando que su correcta operación es fundamental para evitar obstrucciones, rebases y afectaciones sanitarias.

​



Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes, valoró la participación de la comunidad y destacó que este tipo de instancias permiten fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en una mayor conciencia respecto del cuidado de la infraestructura sanitaria que da soporte a la vida diaria de los vecinos.

​

