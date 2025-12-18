Punta Arenas,
18 de diciembre de 2025

VECINOS DE LA JUNTA DE VECINOS GOBERNADOR PHILLIPPI PARTICIPARON EN JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS GRIFOS

​Iniciativa impulsada por Aguas Magallanes

Charla JJVV

En un espacio de diálogo abierto y cercano, Aguas Magallanes se reunió con integrantes de la Junta de Vecinos Gobernador Phillippi para desarrollar una nueva jornada informativa sobre el uso responsable de los grifos y la importancia que estos dispositivos tienen para la seguridad de la comunidad.


Durante el encuentro se abordaron temas esenciales como el funcionamiento de los grifos, su mantención y el rol clave que cumplen para apoyar la labor de Bomberos en caso de incendio. También se reforzó el llamado a denunciar cualquier manipulación irregular, ya que estas acciones pueden afectar su operatividad y poner en riesgo la seguridad del sector.


Como parte de la actividad, se realizó la apertura de un grifo para demostrar su correcto funcionamiento, medir presión y explicar en terreno cómo se verifica que el dispositivo opere de manera óptima. La demostración permitió resolver dudas e informar a la comunidad sobre el estado del equipamiento disponible en el sector.


Además, se abordaron otras consultas vinculadas al cobro de la boleta, límites de responsabilidad y los canales de comunicación disponibles para reportar emergencias o gestionar requerimientos. El equipo también reforzó la importancia del buen uso de la red de alcantarillado, recordando que su correcta operación es fundamental para evitar obstrucciones, rebases y afectaciones sanitarias.


Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes, valoró la participación de la comunidad y destacó que este tipo de instancias permiten fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en una mayor conciencia respecto del cuidado de la infraestructura sanitaria que da soporte a la vida diaria de los vecinos.


EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Charla JJVV

VECINOS DE LA JUNTA DE VECINOS GOBERNADOR PHILLIPPI PARTICIPARON EN JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LOS GRIFOS

mario aguilar arévalo 3

COLEGIO DE PROFESORES NO FIRMA ACUERDO DE MESA DEL SECTOR PÚBLICO CON EL EJECUTIVO POR CONSIDERAR INACEPTABLE REAJUSTE MENOR AL IPC.

REconocimiento Senador Kusanovic al SOM Roberto Araneda 3

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE RECIBIÓ RECONOCIMIENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA